مشخص نیست گه گوگل برای سرویس استریم گیمینگ خود یعنی Google Stadia چه برنامه‌هایی دارد اما به نظر می‌‌رسد که برخی استراتژی‌های جدید آنان به انحصاری‌های بیشتر و البته عناوین مولتی پلیر محبوب مرتبط است. به گزارش پردیس‌گیم دیشب مشخص شد که سازندگانی همچون Uppercut Games, Supermassive Games و Harmonix با گوگل همکاری خواهند کرد تا به ساخت محصولات بیشتر و انتشار بر روی سرویس استریم آنها همت گمارده باشند.

یکی از بازی‌های انحصاری گوگل استدیا توسط استدیوی Splash Damage ساخته می‌شود و با نام Outcasters شناخته خواهد شد. بازی انحصاری دیگری نیز توسط سازندگان Until Dawn یعنی Supermassive Games برای سرویس ابری گوگل منتشر می‌شود.

اما در کنار این محصولات انحصاری شاهد عرضه‌ی عناوین مولتی پلتفورم نیز هستیم که نامی‌ترین آنها جدیدترین محصول FromSoftware و بهترین بازی سال 2019 در The Game Awards یعنی Sekiro: Shadows Die Twice می‌باشد. این بازی در پاییز همین سال برای استدیا منتشر خواهد شد.

سه گانه‌ی جدید Hitman نیز برای این سرویس منتشر می‌شوند که نحوه‌ و تاریخ عرضه بدین شرح می‌باشد: نسخه‌های اول و دوم در 11 شهریور و نسخه‌ی سوم نیز در بهمن ماه یا دی ماه.

همچنین Dead By Daylight با قابلیت کراس پلتفورم نیز در مهر یا شهریورماه برای استدیا منتشر می‌شود.

تا پاییز 2020 نیز بازی‌های ورزشی 2K بر روی سرویس گوگل استدیا قابل بازی می‌باشند. شما می‌توانید لیست کامل بازی‌های معرفی شده در رویداد دیشب برای گوگل استدیا را در زیر ببینید:

One Hand Clapping (از امروز قابل دسترسی است)

Serious Sam 4 (آگوست 2020)

PGA Tour 2K21 (21 آگوست)

Super Bomberman R Online (پاییز 2020)

NBA 2K21 (چهارمین روز سپتامبر)

Sekiro: Shadows Die Twice (پاییز 2020)

Dead by Daylight (سپتامبر 2020)

Hitman (نخستین روز سپتامبر)

Hitman 2 (نخستین روز سپتامبر)

WWE 2K Battlegrounds (18 سپتامبر)

Hello Neighbor (20 سپتامبر)

Outriders (تعطیلات 2020)

Hello Neighbor: Hide & Seek (تعطیلات 2020)

Hitman 3

منبع متن: pardisgame