Ghost of Tsushima عنوانی است که بازیکن را به دل ژاپن قدیم می‌برد و پس زمینه‌ای تاریخی دارد. به گزارش پردیس‌گیم، استدیوی سیاتلیِ Sucker Punch با همکاری Japan Studio تحقیقات زیادی بر روی بومی سازیِ Ghost of Tsushima کرده‌اند و به نظر می‌رسد که توانسته‌اند به خوبی به چنین نتیجه‌ای نیز برسند.

شما می‌توانید این بازی را هم با دوبله‌ی ژاپنی و هم با دوبله‌ی انگلیسی بازی کنید و وجود حالت کوروساوا نیز باعث سینمایی‌تر و سامورایی‌تر شدن تجربه‌ی مخاطبین می‌شود.

تمامی این موارد در کنار دیگر نکات مثبت بازی با هم جمع شده‌اند تا معتبرترین منبع ویدیو گیم در ژاپن، یعنی Famitsu به Ghost of Tsushima نمره‌ی کاملِ 40 از 40 بدهد. این نمره‌ی مجله‌ی Famitsu باعث شده که Ghost of Tsushima به سومین بازی‌ غربی‌ای تبدیل شود که از مجله‌ی معتبر Famitsu چهار نمره‌ی 10 دریافت می‌کند. پیش از این شاهکار بلامنازع تاریخ صنعت ویدیو گیم یعنی The Elder Scrolls V: Skyrim و بازیِ فوق العاده‌ی راکستار یعنی GTA V موفق به دریافت چنین افتخار و شکوهی شده بودند.

علاوه بر این، Ghost of Tsushima پس از Death Stranding دومین بازیِ سونی است که تواسنته نمره‌ی کامل فامیتسو را به دست آورد. شما می‌توانید از طریق این لینک نقدها و نمرات Ghost of Tsushima را مطالعه کنید.

منبع متن: pardisgame