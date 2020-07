نقدها و نمرات Paper Mario: The Origami King منتشر شدند

به گزارش پردیس‌گیم، نمرات جدیدترین انحصاری نینتندو سوئیچ یعنی Paper Mario: The Origami King منتشر شدند و خبر از عنوانی خوب و قابل قبول می‌دهند. این بازی تاکنون با 42 نقد به متای 81 دست یافته، البته نمرات به روز رسانی خواهند شد و نمرات نیز تغییر خواهند کرد. Paper Mario: The Origami King دو قلوهای افسانه‌ای را در ماجراجویی جدیدی با مبارزات نوبتی قرار می‌دهد و بیشتر بر روی حل پازل‌ها و معماها تاکید دارد. با نقدها و نمرات Paper Mario: The Origami King همراه پردیس‌گیم باشید:

Comicbook.com 100

"شاید Paper Mario: The Origami King برای کسانی که منتظر یک RPG بزرگ بودند ناامیدکننده باشد، اما با داستان و شخصیت پردازی‌های فوق العاده تبدیل به بهترین نسخه در مجموعه‌ی Paper Mario می‌شود."

The Games Machine 91

"Paper Mario: The Origami King یکی از بهترین و ماندگارترین بازی‌ها در مجموعه‌ی Paper Mario است که با قابلیت‌های جدید و جذابِ گیم‌پلی شما را غافلگیر خواهد کرد."

Destructoid 80

"هر دو حالتِ قدیمی و جدید Paper Mario در قلب من جای خود را دارند. قدیمی‌ها که فوق العاده‌اند، و این نوآوری در Paper Mario: The Origami King نیز گاهی اوقات لذت بخش است."

Metro GameCentral 80

"Paper Mario: The Origami King یکی از دلررباترین و زیباترین بازی‌های ویدویی است و پس از The Thousand-Year Door بهترین بازی در مجموعه‌ی Paper Mario است."

IGN 70

"Paper Mario: The Origami King عنوانی جذاب است. مناظر زیبا و چشم نواز در کنار شخصیت‌هایی خوب، بازی را ارزشمند می‌سازند. اما برخی ایرادات همچون انتخاب‌های غیرمنطقی و دیالوگ‌های بی‌مورد، و همچنین مبارزات ناقص باعث افت کیفیت بازی می‌شوند، و چنین ایراداتی برای یک RPG واقعا شرم آور است."

Stevivor 70

"Paper Mario: The Origami King با ارائه‌ی یک جهانِ بازِ جدید و سیستم مبارزاتی جدید، Paper Mario را به تعادل می‌رساند. البته تغییرات بازی در زمینه‌ی نوبتی شدن مبارزات چندان جالب نیست."

PCMag 60

"Paper Mario: The Origami King سرگرم کننده است. یک JRPG رنگارنگ و زیبا که برخی المان‌های اصلی خود را از یاد برده. در کنار باس فایت‌های مفرح بازی، سیستم نوبتی مبارزات به هیچ وجه دلچسب نیستند."

متای این بازی در وبسایت متاکریتیک: 81





منبع متن: pardisgame