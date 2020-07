نسخه‌ها و پلتفرم‌های پیشنهادی: راه اشتباهی برای تجربه‌ی FFT وجود ندارد، اما بهترین نسخه از این بازی بدون شک The War of the Lions است که درواقع یک ریمستر با محتویات جدید محسوب می‌شود و بسیاری از بخش‌های بازی را بهبود داده است.