Call of Duty 2020-بازی The Red Door در فروشگاه مایکروسافت لیست شد

چندی پیش جزئیاتی احتمالی از Call of Duty در PlayStation Network لو رفت که خبر از عنوانی با بن مایه‌ی جنگ سرد می‌داد. به گزارش پردیس‌گیم، امروز Activision یک اثر جدید و معرفی نشده را در فروشگاه مایکروسافت لیست کرد که به عقیده‌ی برخی Call of Duty بعدی است.

یکی از نکات قابل توجه که باعث می‌شود احتمال این امر بالاتر برود این است که در توضیحات بازی نوشته شده که این عنوان شوتر اول شخص می‌باشد و حجمی بالغ بر 81.65 گیگابایت خواهد داشت. در خلاصه‌ای راجع به داستانِ The Red Door نیز نوشته شده است:

"بیش از یک حقیقت وجود دارد. اگر به دنبال یافتن جواب عازم شوی، باید پیشاپیش آماده‌ی زیر سوال بردن همه چیز باشی و هیچ چیز نیز همانند سابق نخواهد بود. "درِ سرخ" چشم انتظار توست، آیا یارای قدم نهادن بر آن را داری؟"

هفته‌ةای پیش Activision اعلام کرده بود که قصد داشته‌اند Call of Duty را اوایل سال عرضه کنند اما از این تصمیم منصرف شده‌اند. حال باید دید که آیا شاهد رونمایی Call of Duty: The Red Doord خواهیم بود یا Activision به دنبال توسعه‌ی یک عنوان کاملا جدید است.

