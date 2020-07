به گزارش پردیس‌گیم، هر چه بیشتر می‌گذرد ما نیز به انتشار کنسول‌های نسل نهم نزدیک‌تر می‌شویم و عواقب اجتناب ناپذیری در انتظار جامعه‌ی گیمینگ جهان است. یکی از این موارد بدون شک توقف ساخت کنسول‌های قدیمی و تمرکز سازندگان بر کنسول‌های نسل جدید است. به نظر می‌رسد که مایکروسافت در سکوت خبری اقدام به این کار کرده و دیگر میلی به ادامه‌ی ساخت Xbox One ندارد.

البته شرایط هر کشوری متفاوت‌ است و کاربران بریتانیایی هنوز می‌توانند Xbox One را از منابع رسمی تهیه کنند، اما فروشگاه مایکروسافت و آمازون در آمریکا و استرالیا دیگر Xbox One را برای خرید ندارند و نسخه‌ی میان نسلی این کنسول یعنی Xbox One S دردسترس می‌باشد.

گزارش‌های بسیاری از فروشندگان و خریداران به دست آمده که مقدار تقاضا برای Xbox One زیاد می‌باشد اما تعداد عرضه تقریبا به صفر رسیده و در برخی کشورها نیز عملا موجودیِ کنسول صفر است. دو خرده فروشیِ بزرگ استرالیا اعلام کرده‌اند که دیگر انتظار عرضه‌ی Xbox One را ندارند و از این به بعد باید برای Xbox One X آماده شد یا با کنسول میان نسلی Xbox One S به رفع نیازهای خود اقدام کرد.

