به گزارش پردیس‌گیم، Falcom با انتشار مینی آلبومی در کشور ژاپن که شامل 6 قطعه موسیقی از بازی The Legend of Heroes: Hajimari no Kiseki است به استقبال بازی آینده‌ی خود رفت. این ویدیو شامل قطعات زیر می‌باشد:

“The Destination of Fate”

“Koutetsu Gajou”

“Sword of Swords”

“Koyoi wa Utage to Mairimashou”

“Section G.F.S. II”

“Tsumi to Batsu to Itsuwari to”

The Legend of Heroes: Hajimari no Kiseki در تاریخ 27 آگوست مصادف با 6 شهریور به شکل انحصاری و در کشور ژاپن برای پلی استیشن 4 منتشر خواهد شد. The Legend of Heroes: Hajimari no Kiseki عنوانی JRPG است که توسط استدیو Falcom ساخته می‌شود و اتفاقات پس از Trials of Cold Steel IV را به دنبال گرفته و سرنوشت سه شخصیت اصلی را مشخص می‌سازد. شما می‌توانید به ویدئوی 5 دقیقه‌ای از مینی آلبوم بازی در پردیس‌گیم گوش دهید:

دانلود

تماشا در حالت تمام صفحه

منبع متن: pardisgame