جف کیلی، برگزار کننده‌ی رویداد فستیوال بازی‌های تابستان، دیروز در قالب برنامه‌ای به نمایش دسته‌ی پلی‌استیشن ۵ و قابلیت‌های آن پرداخت. در واقع تا دیروز، به غیر از تصاویر رسمی و رندرهای سه بعدی، دسته‌ی پلی‌استیشن ۵ را به صورت واقعی و در دست ندیده بودیم. به لطف برنامه‌ی جف کیلی از اندازه‌ی آن و ظاهر نهایی این کنترلر مطمئن شدیم.

دسته‌ی پلی‌استیشن ۵ یا همان دوال‌سنس، در دستان جف کیلی اساسا هم‌اندازه‌ی دسته‌ی پلی‌استیشن ۴ به نظر می‌رسد. می‌توانیم ببینیم که با دسته‌ای کمی بزرگتر طرف هستیم. محل قرارگیری کلیدها و آنالوگ‌ها هیچ فرقی نکرده، ولی کناره‌های دسته کمی بزرگتر شده است.

از نظر وزن، طبق گفته‌ی جف کیلی، دسته‌ی پلی‌استیشن ۵ کمی سنگین‌تر از دسته‌ی پلی‌استیشن ۴ است. با این حال، او اضافه می‌کند که وزن بیشتر دوال‌سنس، حس به دست گرفتن آن را بهتر کرده است؛ طوری که انگار با محصولی باکیفیت‌تر روبرو هستیم. می‌توانیم در ویدیوی منتشر شده هم‌چنین ببینیم که بدنه‌ی دسته ظاهرا جنس متفاوت‌تری در مقایسه با دسته‌ی پلی‌استیشن ۴ دارد. طراحی ظاهری کلیدها و رنگ آن‌ها هم عینا مثل آنچه در تصاویر رسمی دیده بودیم، از آب درآمده‌اند.

البته که جف کیلی به نمایش خود دسته بسنده نمی‌کند و در ادامه، برای هر چه بهتر به تصویر کشیدن قابلیت‌های آن، سراغ یکی از بازی‌های پلی‌استیشن ۵ می‌رود.

نمایش دسته‌ی دوال‌سنس با یک دمو از بازی Astro’s Playroom همراه شده است. طبق گفته‌ی جف کیلی، این بازی به صورت پیش‌فرض روی تمام کنسول‌های پلی‌استیشن ۵ نصب خواهد شد و تمام خریداران کنسول، به آن دسترسی خواهند داشت. هدف از طراحی این بازی، به نمایش کشیدن قابلیت‌های مختلف دسته‌ی پلی‌استیشن ۵ است.

در توضیح قابلیت‌های مختلف دسته، کیلی می‌گوید که ماشه‌‌های حساس به فشار دوال‌سنس، از نظر او جالب‌ترین قابلیت جدید این دسته هستند. اینکه در موقعیت‌های مختلف، میزان فشار ماشه‌ها (همان کلیدهای L2 و R2) می‌تواند با توجه به نیاز بازی‌ساز تغییر کنند، به عنوان یکی از نکات جالب دسته مطرح شده است.

پس از ماشه‌ها، جف کیلی به سیستم جدید لرزش دسته اشاره می‌کند. این بار به طور کلی به جای شوک‌های معمول، با تکنولوژی لرزش بسیار دقیق‌تر و متفاوت‌تری روبرو خواهیم شد. کیلی می‌گوید که این سیستم لرزش در کنار مجموعه‌ای از قابلیت‌های مختلف دسته مثل اسپیکر آن، منجر به ساخت تجربه‌ای جالب به هنگام بازی کردن می‌شود.

برای مثال، کیلی بخشی از بازی Astro’s Playroom را نشان می‌دهد که در آن با طوفانی روبرو می‌شویم. در چنین موقعیتی، دسته ضمن اینکه افکت‌های صوتی طوفان را توسط اسپیکر خود پخش می‌کند، لرزش‌های خفیفی را هم ایجاد می‌کند تا حس قرار گرفتن در طوفان تداعی شود.

میکروفون جدید دسته هم در بازی Astro’s Playroom استفاده شده است و مثل بازی‌های کنسول قدیمی نینتندو دی‌اس، می‌توان با فوت کردن در میکروفون داخل دسته، روی دنیای بازی تاثیر گذاشت.

نسخه‌ی نهایی بازی Astro’s Playroom که به صورت رایگان روی هر پلی‌استیشن ۵ نصب شده، یک بازی کامل است که تمام کردنش چند ساعتی طول خواهد کشید. می‌توانیم در دموی جف کیلی ببینیم که این بازی، ارجاع‌های مختلفی به نسل‌های پلی‌استیشن و کنسول‌های مختلف پلی‌استیشن دارد.

نمایش جف کیلی از دسته‌ی پلی‌استیشن ۵ به یک مصاحبه با مدیر مارکتینگ پلی‌استیشن ختم می‌شود. در این مصاحبه، «اریک لمپل» می‌گوید که آن‌ها نسخه‌ای اولیه از بازی Astro’s Playroom را به همراه دسته‌ی دوال‌سنس به بازی‌سازان نشان دادند تا ظرفیت‌های این دسته و روش‌های مختلفی که می‌توان از آن استفاده کرد را به آن‌ها معرفی کنند.

مدیر مارکتینگ پلی‌استیشن در این مصاحبه هم‌چنین به امکان عرضه‌ی رنگ‌های مختلف از دسته‌ی دوال‌سنس اشاره کرد و گفت که فعلا درباره‌ی رنگ‌های مختلف صحبت نخواهند کرد.

درباره‌ی زمان عرضه‌ی کنسول و شروع پیش‌فروش آن، اریک لمپل گفت که سونی طبق برنامه، آن را اعلام خواهد کرد و قرار نیست به‌طور ناگهانی پیش‌فروش پلی‌استیشن ۵ را آغاز کنند.

زمان عرضه‌ی کنسول پلی‌استیشن ۵، بازی‌های آن و مجموعه‌ای بزرگ از جزییات این کنسول، هنوز اعلام نشده است. شنیده‌ایم که سونی قرار است ماه آینده طی یکی از برنامه‌های آنلاین خود، به صحبت بیشتر از کنسول بپردازد. نهایتا اگر بخواهیم درباره‌ی زمان عرضه‌ی آن صحبت کنیم، می‌توانیم پیش‌بینی کنیم که این کنسول احتمالا آبان ماه عرضه خواهد شد.

