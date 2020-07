پس از انتشار یکی دو گزارش مختلف، مایکروسافت رسما توقف تولید دو مدل از کنسول‌های ایکس‌باکس وان را تایید کرد. طبق گفته‌ی مایکروسافت، تولید دو کنسول Xbox One X و Xbox One S All Digital Edition کاملا متوقف شده است.

در بیانیه‌ای که مایکروسافت به خبرگزاری The Verge ارسال کرده، آمده که توقف تولید این دو کنسول در راستای شروع تولید کنسول نسل بعد این شرکت صورت گرفته است. سخنگوی مایکروسافت در پاسخ به این خبرگزاری گفته که با شروع تولید ایکس‌باکس سری ایکس، طبیعی است که آن‌ها بخواهند تولید ایکس‌باکس وان ایکس و ایکس‌باکس وان اس تمام دیجیتال را متوقف کنند.

البته که تولید تمام مدل‌های ایکس‌باکس وان متوقف نشده است. تولید و عرضه‌ی مدل معمولی این کنسول یعنی ایکس‌باکس وان اس در تمام دنیا ادامه خواهد داشت.

با اینکه تولید ایکس‌باکس وان ایکس و ایکس‌باکس اس تمام دیجیتال متوقف شده، اما مایکروسافت اضافه کرده که هنوز هم امکان پیدا کردن آن‌ها در فروشگاه‌ها وجود دارد؛ طوری که احتمالا تا چند ماه آینده هم می‌توان آن‌ها را در فروشگاه‌ها تهیه کرد.

امکان خرید دو مدل متوقف شده دیگر از سوی مایکروسافت وجود ندارد و در وب سایت این شرکت، تنها ایکس‌باکس وان اس برای خرید موجود است. سخنگوی مایکروسافت به خبرگزاری The Verge گفته که اگر افراد قصد خرید این دو مدل را دارند، بهتر است با فروشگاه‌های اطراف خود تماس بگیرند.

با توجه به اینکه مایکروسافت فقط هم یک کنسول نسل بعد عرضه نخواهد کرد و طبق آنچه شنیده‌ایم، عرضه‌ی یک کنسول نسل بعد ارزان هم از سوی آن‌ها کاملا قطعی است، پیش‌بینی می‌کنیم تولید ایکس‌باکس وان اس هم در آینده‌ی نزدیک متوقف و کنسول ایکس‌باکس سری اس (لاکهارت) جایگزین آن شود.

عرضه‌ی ایکس‌باکس سری ایکس برای پاییز امسال در نظر گرفته شده است.

منبع: The Verge

