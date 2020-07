مایکروسافت اعلام کرده است که سرویس استریم بازی Project xCloud از ماه سپتامبر، بخشی از اشتراک ایکس‌باکس گیم پس آلتیمیت (Xbox Games Pass Ultimate) خواهد بود؛ یعنی مشترکان این سرویس بدون پرداخت هیچ هزینه‌ی اضافی می‌توانند بازی‌های گیم پس را روی هر پلتفرمی تجربه کنند.

سرویس استریم بازی مایکروسافت، یعنی Project xCloud، سال‌هاست که در دست توسعه قرار دارد و این طور که به نظر می‌رسد، بالاخره قرار است رسما از پایان تابستان کار خود را آغاز کند. به کمک این سرویس، می‌توان بازی‌هایی که با اشتراک گیم پس ارایه می‌شوند را روی هر صفحه‌ی نمایشی، اعم از تبلت‌ها، گوشی‌های هوشمند یا لپ‌تاپ‌های ضعیف، به صورت استریم شده اجرا کرد.

از ماه سپتامبر، بدون اینکه قیمت اشتراک بالا برود، امکان استفاده از Project xCloud برای تمام مشترکان گیم پس آلتیمیت فراهم خواهد شد.

مایکروسافت می‌گوید که در حال حاضر حدود ۱۰۰ عدد بازی روی سرویس ایکس‌باکس گیم پس ارایه می‌شود که همگی به کمک سرویس Project xCloud قابل اجرا هستند.

اشتراک «ایکس‌باکس گیم پس آلتیمیت»، نسخه‌ای گران‌تر از اشتراک معمول گیم پس است که هم بازی‌های پلتفرم ایکس‌باکس و هم بازی‌های پلتفرم ویندوز را در خود جای می‌دهد؛ یعنی خریداران این اشتراک، می‌توانند به لیست کامل بازی‌های گیم پس (که روی ایکس‌باکس و ویندوز متفاوت هستند) دسترسی داشته باشند.

از ماه سپتامبر، بدون اینکه قیمت اشتراک بالا برود، امکان استفاده از Project xCloud برای تمام مشترکان گیم پس آلتیمیت فراهم خواهد شد.

اگر قرار است سرویس Proejct xCloud راه اندازی شود، انتظار داریم مایکروسافت حداقل اسم آن را از «پروژه‌ی فلان» به یک اسم درست و درمان تغییر دهد. با این حال، فعلا چیزی از مایکروسافت درباره‌ی این موضوع نشنیده‌ایم.

در کنار اعلام این خبر، مایکروسافت دوباره تایید کرد که تمام بازی‌های آن‌ها در چند سال بعد، هم روی ایکس‌باکس وان قابل اجرا هستند و هم روی ایکس‌باکس سری ایکس و هم‌چنین همه‌ی آن‌ها روی سرویس گیم پس ارایه خواهند شد.

نهایتا، باید به این موضوع اشاره کنیم که یکی از ملزومات استفاده از سرویس Project xCloud، نزدیک بودن به سرورهای آن است. در نتیجه، این سرویس فعلا فقط در تعدادی کشور مشخص پشتیبانی می‌شود. حتی اگر در آینده‌ی نزدیک به تعداد این کشورها اضافه شود، در هر صورت به هیچ شکل شامل حال ما نخواهد شد.

فیل اسپنسر، مدیر ایکس‌باکس، بارها تاکید کرده است که هدف نهایی آن‌ها، فروش کنسول ایکس‌باکس نیست، بلکه آن‌ها آینده را در استریم بازی می‌بینند؛ طوری که برنامه دارند به کمک Project xCloud امکان بازی کردن را برای میلیاردها نفر، بدون نیاز به کنسول ممکن کنند.

راه اندازی Project xCloud اولین قدم در این هدف بزرگ خواهد بود.

منبع: ایکس‌باکس

The post سرویس استریم بازی مایکروسافت به اشتراک گیم پس اضافه می‌شود appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala