به گزارش پردیس‌گیم، سایت Metacritic که به جمع‌آوری نمرات منتقدان برای فیلم‌ها، بازی‌ها، انیمیشن‌ها و در کل رسانه‌های سرگرم کننده معروف است، بخش نمرات کاربران به بازی‌ها را تغییر داده است.

از این پس باید حتما 36 ساعت از عرضه یک بازی بگذرد تا کاربران بتوانند نمره خود را ثبت کنند. Gamespot گزارش داده که این تصمیم درست چند هفته بعد از انتشار The Last of Us: Part II گرفته شده است. متاسفانه آن بازی درست در ساعت انتشار چندین هزار نقد منفی دریافت کرد و جالب‌تر اینکه هر لحظه هم مقدار زیادی به تعداد نمرات اضافه می‌شد که مشخص بود با فاجعه "Review Bombing" مواجه شده است.

یکی از نمایندگان Metacritic گفت: "ما به‌تازگی بازه زمانی 36 ساعته را به بخش نمرات کاربران بازی‌ها اضافه کردیم تا مطمئن شویم بازیکنان ما زمان کافی برای بازی کردن دارند تا نقد خود را بنویسند. این انتظار 36 ساعته در بخش بازی‌ها اعمال شده و تصمیم ما براساس جست‌وجو در میان داده‌ها و نظرات منتقدان و کارشناسان این صنعت بود."

Metacritic در بیانیه خود گفت این تصمیم به بازی خاصی ربط ندارد، اما برای مبارزه با Review Bombingهایی گرفته شده که در لحظه انتشار بازی برای پایین آوردن امتیاز کلی آن اتفاق می‌افتد.

علاوه بر مشکلات مربوط به نمرات کاربران، The Last of Us: Part II باعث شد لارا بیلی و نیل دراکمن بخاطر داستان این بازی تهدید به مرگ شوند. خوشبختانه بسیاری از مردم از این دو دفاع کردند و لارا بیلی هم گفت: "من همیشه باور داشتم که آدم‌های خوب بسیار بیشتر از بدها هستند. ممنون که امروز دوباره این موضوع را به من یادآوری کردید."

با وجود این مسائل، The Last of Us: Part II پرفروش‌ترین بازی ایالات متحده در ماه ژوئن بود و بهترین ماه اول عرضه را در میان تمام بازی‌های سال 2020 داشته است. علاوه بر این، The Last of Us: Part II بعد از Spider-Man دومین عرضه موفق PS4 بوده، این در حالی است که آمار مربوط به این قضیه برای Spider-Man به‌صورت 30 روزه حساب شده، اما برای The Last of Us: Part II فقط آمار 16 روز محاسبه شده است.

منبع متن: pardisgame