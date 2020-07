به گزارش پردیس‌گیم به نقل از منبع به تازگی شایعه‌ای در یک فروم به اشتراک گذاشته شده است که فرضیه‌ی در دست ساخت بودن یکی از پُر خرج ترین بازی صنعت بازی‌های ویدیویی را برای کنسول Xbox Series X مطرح می‌کند.

اخیراََ شخصی با نام کنت جکسون (Kenneth Jackson) که خود را به عنوان مسئول ارشد بخش نرم افزار، نویسنده و داستان نویس، توسعه دهنده‌ی هوش مصنوعی و توسعه دهنده‌ی موتور گرافیکی استودیویی به ظاهر تازه تاسیس و مستقل با نام Qlymax معرفی کرده است اذعان داشته است که خودش و دیگر اعضای استودیوشان در حال ساختن یکی از پُر خرج ترین بازی‌های صنعت بازی‌های ویدیویی را برای کنسول Xbox Series X می‌باشند و اطلاعاتی هرچند اندک را نیز درباره‌ی خود، عنوان در دست ساخت‌شان و همچنین استودیوشان به اشتراک گذاشته است.

صحبت‌های شخص مذکور یعنی کنت جکسون به شرح زیر است:

"استودیوی Qlymax یک استودیوی بازی سازیِ مستقل است که به هیچ استودیوی دیگر و یا کمپانی بازی سازی‌ای متصل نمی‌باشد. تمامی 9 پایه گذار استودیوی Qlymax از افراد حرفه‌ای صنعت بازی‌های ویدیویی هستند که بر روی بیش از 20 عنوان AAA (به معنای بازی‌های پُر خرج) کار کرده‌اند و من خودم یکی از آن 9 نفر هستم. انتظار می‌رود تا اولین بازی ما در فصل تعطیلات (نام اصلی: Holiday Season) سال 2022 به طور انحصاری برای کنسول Xbox Series X منتشر و عرضه بشود.

روند ساخت و برنامه نویسیِ موتور بازی سازی ما با نام Q Max تقریباََ به اتمام رسیده است، موتور بازی سازی ما یعنی Q Max از پایه برنامه نویسی شده است تا بتواند به طور کامل از قدرت کنسول‌های نسل بعدی بازی‌های ویدیویی بهره برده و از آنها استفاده کند، موتور بازی سازی ما یعنی Q Max یک موتور بازی سازیِ All In One است که شامل توانایی‌ها و قابلیت‌هایی نظیر گرافیک، صدا (با پشتیبانی و وجود Dolby Atmos)، تشخیص هر پیکسل به صورت جداگانه، یک Hydro همه جانبه و به شدت واقع گرایانه، یک موتور پویای سنجش دما، هوش مصنوعی و خیلی چیزهای دیگر می‌باشد؛ به زودی اطلاعات بیشتری از موتور بازی سازی ما یعنی نام Q Max به اشتراک گذاشته خواهد شد.

اولین بازی از ما در استودیوی Qlymax یک سری بازی (یا همان IP) خواهد بود که تا به این لحظه در قالب صنعت بازی‌های ویدیویی دیده نشده است، این یک سری بازی است که همه‌ی ما در استودیوی Qlymax آن را میشناسیم و به آن عشق می‌ورزیم و ما داریم ساخت این بازی را درست انجام می‌دهیم.

این بازی تنها زمانی منتشر و عرضه خواهد شد که به طور کامل متوجه شده باشد و به طور کامل تکمیل شده باشد، این بازی حتی یک ثانیه زودتر و پیش از به وقوع پیوستن این اتفاقات منتشر و عرضه نخواهد شد؛ بودجه‌ی اختصاص یافته برای ساخت این بازی یکی از عظیم ترین بودجه‌های اختصاص یافته برای ساخت و توسعه‌ی یک بازی ویدیویی در تاریخ صنعت بازی‌های ویدیویی می‌باشد.

اطلاعاتی که در اینجا به اشتراک گذاشته شده‌اند از عمد مبهم می‌باشند اما [وجود تمامی این ابهامات] زمانی که از تمامی این‌ها به طور رسمی رونمایی شود ارزشش را خواهد داشت!"

همچنین شما میتوانید تصویر گرفته شده از صفحه‌ی مربوط به حرف‌های گفته شده توسط کنت جکسون را در پایین مشاهده کنید:

(برای مشاهده‌ی تصویر در اندازه‌ی اصلی بر روی آن کلیک کنید)

مانند همیشه توصیه می‌شود که تمامی حرف‌ها و نکات گفته شده در بالا را به عنوان شایعه در نظر بگیرید اما اگر این موضوع واقعی باشد قطعاََ باید در انتظار به وقوع پیوستن اتفاقاتی جالب در آینده باشیم...

نظر شما در رابطه با حرف‌های گفته شده توسط کنت جکسون چیست؟ نظرات خود را با ما به اشتراک بگذارید...

منبع متن: pardisgame