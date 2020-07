سونی در چند هفته‌ی اخیر، فروش شگفت‌انگیزی را برای بازی‌های خود تجربه کرده است. چند روزی است که گوست آو سوشیما وارد بازار شده و در این میان، از فروش شگفت‌انگیز The Last of Us Part II می‌شنویم. قسمت دوم بازی لست آو آس توانسته است نه تنها لقب پرفروش‌ترین بازی ماه گذشته را به خود اختصاص دهد، بلکه هم‌چنین پس از اسپایدرمن، بهترین فروش ماه نخست تاریخ سونی را تجربه کرده است.

این اطلاعات جدید، توسط موسسه‌ی آماری NPD منتشر شده و به وضعیت فروش The Last of Us Part II در ایالات متحده اشاره دارند. طبق گزارش منتشر شده، بازی The Last of Us Part II با اینکه فقط ۱۶ روز در لیست بازی‌های ماه ژوئن قرار داشت، باز هم توانست فروشی شگفت‌انگیز را تجربه کند و به پرفروش‌ترین بازی این ماه تبدیل شود.

این گزارش The Last of Us Part II را به عنوان دومین بازی موفق سونی از دیدگاه فروش در ماه نخست معرفی کرده است. لقب پرفروش‌ترین بازی سونی در نخستین ماه عرضه متعلق به بازی اسپایدرمن است. با این حال، موسسه‌ی NPD اشاره کرده که میزان فروش اسپایدرمن برای ۳۰ روز کامل در ماه سپتامبر ۲۰۱۸ محاسبه شده بود، در حالی که این مدت زمان برای The Last of Us Part II حدودا نصف شده است.

از دیدگاه مجموع فروش، The Last of Us Part II توانسته است در رتبه‌ی سوم پرفروش‌ترین بازی‌های سال ۲۰۲۰ قرار بگیرد. بازی Animal Crossing: New Horizons که سه ماهی از عرضه‌ی آن می‌گذرد در صدر پرفروش‌ترین بازی‌های سال ۲۰۲۰ قرار گرفته و رتبه‌ی دوم هم فعلا هم متعلق به Call of Duty: Modern Warfare است. البته باید اضافه کنیم که Modern Warfare بازی سال ۲۰۲۰ نیست و عرضه‌ی آن به پاییز سال قبل بازمی‌گردد. در نتیجه اگر بخواهیم مقایسه‌ای بین فروش بازی‌های امسال داشته باشیم، می‌توانیم The Last of Us Part II را در رتبه‌ی دوم قرار دهیم.

فروش هفته‌ی اول The Last of Us Part II رکوردی کاملا جدید برای بازی‌های انحصاری پلی‌استیشن ۴ ثبت کرد. این بازی توانست در سه روز نخست عرضه‌ی خود، فروشی ۴ میلیون نسخه‌ای داشته باشد؛ طوری که اگر وضعیت فعلی فروش بازی حفظ شود، ممکن است در بلند مدت میزان فروش بازی حتی از اسپایدرمن هم عبور کند.

بازی The Last of Us Part II به صورت انحصاری روی کنسول پلی‌استیشن ۴ عرضه شده است. این بازی نه تنها از دیدگاه فروش، بلکه از نظر منتقدان هم دومین بازی برتر سال ۲۰۲۰ نام گرفته؛ طوری که The Last of Us Part II از نظر میانگین نمرات در وب‌سایت متاکریتیک، پس از پرسونا ۵ رویال در رتبه‌ی دوم قرار دارد.

