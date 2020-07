آمار فروش هفتگی بازی‌ها در انگلستان اعلام شده و بازی Ghost of Tsushima توانسته است ورودی شگفت‌انگیز به این لیست داشته باشد. این ساخته‌ی جدید سونی، با فروشی چهار برابر بیشتر از رتبه‌ی دوم، در صدر لیست پرفروش‌ترین بازی‌های هفته قرار گرفته است.

البته که از نظر میزان فروش هفته‌ی اول، بازی حتی نزدیک به فروش The Last of Us Part II هم نیست. با این حال هرگز نباید چنین انتظاری را از یک مجموعه‌ی کاملا جدید داشته باشیم. بهتر است فروش هفته‌ی اول Ghost of Tsushima را با فروش هفته‌ی اول Days Gone مقایسه کنیم که در این صورت، شاهد افزایشی ۷ درصدی هستیم.

لیست ده بازی پرفروش هفته‌ی گذشته، دو بازی جدید را در خود جای داده است: Ghost of Tsushima و Paper Mario: The Origami King. هر دو بازی هم به ترتیب در رتبه‌ی نخست و دوم لیست پرفروش‌های هفته قرار گرفته‌اند. با این حال، میزان فروش Ghost of Tsushima چهار برابر بیشتر از ماریو اعلام شده است.

بازی Paper Mario: The Origami King هم فروش خوبی را تجربه کرده است. فروش هفته‌ی اول این بازی، از مجموع فروش دو شماره‌ی قبلی این سری بازی‌ها یعنی Paper Mario: Color Splash و Paper Mario: Sticker Star بیشتر بوده است. در واقع این شماره‌ی جدید مجموعه بازی‌های Paper Mario با پشت سر گذاشتن فروش هفته‌ی اول Super Paper Mario، رکورد جدیدی برای میزان فروش هفته‌ی نخست این سری بازی‌ها ثبت کرده است.

این دو بازی جدید منجر به سقوط F1 2020 به رتبه‌ی سوم پرفروش‌ترین ‌های هفته‌ی گذشته شده‌اند. پس از F1 2020 هم به ترتیب بازی‌های Animal Crossing: New Horizons و The Last of Us Part II قرار گرفته‌اند.

چند روزی است که Ghost of Tsushima وارد بازار شده و به راحتی می‌توانیم بگوییم که ساخته‌های سونی، در چند هفته‌ی اخیر بازار بازی‌های ویدیویی را در اختیار داشته‌اند؛ روندی که مطمئنا به لطف فروش بسیار خوب Ghost of Tsushima و The Last of Us Part II در آینده‌ی نزدیک هم ادامه خواهد داشت.

اساسا با اینکه تنها یک ماه از عرضه‌ی The Last of Us Part II گذشته، این بازی توانسته دومین بازی پرفروش ۲۰۲۰ باشد. با این حال، تصور نمی‌کنیم مجموع فروش دو بازی The Last of Us Part II و Ghost of Tsushima بتواند به میزان کلی فروش Animal Crossing: New Horizons حتی نزدیک شود.

نهایتا، مثل همیشه، باز هم به این موضوع اشاره می‌کنیم که جی‌تی‌ای ۵ در لیست پرفروش‌های هفته نشسته است و قرار نیست جایی برود.

لیست کامل پرفروش‌ترین بازی‌های هفته‌ی گذشته را در ادامه می‌توانید ببینید.

Ghost of Tsushima Paper Mario: The Origami King F1 2020 Animal Crossing: New Horizons The Last of Us Part II Mario Kart 8: Deluxe Grand Theft Auto 5 Minecraft (Nintendo Switch) Crash Bandicoot N.Sane Trilogy Luigi’s Mansion 3

منبع: GameIndustry.biz

