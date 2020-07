به گزارش پردیس‌گیم، در رقابت با عناوین بزرگ عرضه شده در هفته‌های اخیر، Ghost of Tsushima جدیدترین بازی عرضه شده توسط سونی، گوی رقابت را از دیگر حریفان ربوده است.

بازی تحسين‌شده ساکرپانچ به صدر جدول فروش بریتانیا رسید و در این مسیر بازی جدید نینتندو یعنی Paper Mario: The Origami King را پشت سر گذاشت. با این‌که بازی Ghost of Tsushima هنوز به موفقیت The Last of Us Part II دیگر عنوان عرضه شده توسط سونی در ماه گذشته نزدیک نشده است، اما با این حال عرضه فوق‌العاده‌ای را داشته است. به گفته GamesIndustry.biz فروش Ghost of Tsushima چهار برابر بیشتر از Paper Mario: The Origami King بوده است، عنوانی که در رتبه دوم و پس از سوشیما قرار گرفته و بيانگر این است که رقابت چندانی هم بین این دو بازی در جریان نبوده است.

البته شایان ذکر است که Paper Mario جدید به نسبت عناوین قبلی این مجموعه فروش مناسبی را پشت سر گذشته و حتی از مجموع فروش دو نسخه گذشته این مجموعه فروش بالاتری را تجربه کرده است.

اما در مورد جابه‌جایی‌ها در صدر جدول فروش می‌توان گفت که کم‌وبیش همان روال گذشته را شاهد بودیم. رتبه یک هفته‌های گذشته یعنی F1 2020 به جایگاه سوم نزول کرد و Animal Crossing به جایگاه چهارم سقوط کرد. The Last of Us Part II نیز به روند ثابت خود ادامه داده و کماکان در جمع 5 عنوان پرفروش قرار گرفته است.



منبع متن: pardisgame