استودیوی بازی‌سازی اینسامنیاک گیمز که قرار است بازی بعدی خود را همزمان با خود کنسول پلی‌استیشن ۵ عرضه کند، به تازگی خبر داده که می‌توان بازی Spider-Man: Miles Morales را با وضوح تصویر ۴K و سرعت اجرای ۶۰ فریم در ثانیه تجربه کرد.

چند ماهی بیشتر تا ورود کنسول‌های نسل بعد به بازار فاصله نداریم، ولی به غیر از تعدادی تریلر، چیز زیادی از بازی‌ها و وضعیت اجرای آن‌ها روی دو کنسول پلی‌استیشن ۵ و ایکس‌باکس سری ایکس نمی‌دانیم. خبری که اینسامنیاک گیمز از وضعیت بازی اسپایدرمن PS5 منتشر کرده، ظاهرا به وضعیت کلی اجرای بازی هم اشاره نمی‌کند؛ یعنی در واقع اجرای ۴K و ۶۰ فریم، یکی از حالت‌های اجرای بازی است.

بسیاری از بازی‌هایی که نسخه‌ای بهینه شده برای دو کنسول پلی‌استیشن ۴ پرو و ایکس‌باکس وان ایکس دارند، به بازی‌کننده‌ها اجازه می‌دهند تا از بین وضوح تصویر بالاتر یا نرخ فریم بیشتر، یکی را انتخاب کنند. استودیوی اینسامنیاک گیمز حالت ۴K و ۶۰ فریم بازی Spider-Man: Miles Morales را حالت Performance Mode نامیده است؛ یعنی حالت یا حالت‌های دیگری هم برای اجرای بازی وجود دارند.

اگر حالت «پرفورمنس» بازی بالاترین وضوح تصویر ممکن را دارد، نمی‌دانیم روی حالت‌های دیگر قرار است دقیقا با چه چیزی روبرو شویم. آیا حالت‌های دیگری هم وجود دارند که برای مثال روی وضوح تصویر ۴K گرافیک بالاتری از حالت ۶۰ فریم ارایه می‌دهند، یا حالتی که روی وضوح تصویر فول اچ‌دی سرعت اجرای بازی را تا ۱۲۰ فریم بالا می‌برد؟

باید انتظار داشته باشیم تا سونی (و صد البته مایکروسافت) پیش از عرضه‌ی کنسول‌های نسل بعد خود بخواهند بیشتر از توانایی‌های آن‌ها و امکاناتی که ارایه می‌دهند، صحبت کنند.

بازی Spider-Man: Miles Morales برای عرضه‌ی همزمان با کنسول پلی‌استیشن ۵ در نظر گرفته شده است. تاریخ عرضه‌ی پلی‌استیشن ۵ هم مشخص نیست.

تریلر رونمایی Spider-Man: Miles Morales

