شرکت بازی‌سازی آتلوس خبر داده است که قصد دارند یکی از محبوب‌ترین قسمت‌های مجموعه بازی‌های «شین مگامی تنسه» را برای کنسول‌های نسل جدید بازسازی کنند. بازسازی Shin Megami Tensei III: Nocturne با گرافیکی بالاتر و مجموعه‌ای از قابلیت‌های جدید، بهار سال آینده روی پلی‌استیشن ۴۴ و نینتندو سوییچ عرضه خواهد شد.

نسخه‌ی انگلیسی بازی برای عرضه در بهار سال آینده در نظر گرفته شده است.

قسمت سوم مجموعه بازی‌های شین مگامی تنسه با فاصله‌ای نزدیک به یک دهه از قسمت دوم عرضه شد؛ طوری که پس از عرضه‌ی قسمت دوم روی کنسول سوپر نینتندو، شاهد عرضه‌ی Shin Megami Tensei: Nocturne روی پلی‌استیشن ۲ بودیم. اولین برخورد بسیاری از بازی‌کننده‌ها با مجموعه‌ی مگامی تنسه توسط Nocturne صورت گرفت و بازی اساسا به عنوان یکی از سخت‌ترین و چالش‌برانگیزترین نقش‌آفرینی‌های تاریخ شناخته می‌شود.

در همین راستا، یکی از مهم‌ترین نکات بازسازی Shin Megami Tensei III: Nocturne، اضافه شدن یک درجه‌ی سختی آسان برای آن است. بازی اصلی فقط دو درجه‌ی سختی «معمولی» و «سخت» را در خود جای داده بود. نیازی نیست به این موضوع اشاره کنیم که درجه‌ی سختی معمولی بازی همان درجه‌ای است که اکثر افراد حسابی با آن کلنجار رفته‌اند.

بازسازی Nocturne یک درجه‌ی سختی جدید به اسم Merciful خواهد داشت، از نظر گرافیکی پیشرفت‌های متعددی را در خود جای داده و برخی از میان‌پرده‌ها برای اولین بار صداگذاری شده‌اند.

این بازسازی که Shin Megami Tensei III: Noctune HD Remaster نام گرفته، قرار است در روز ۲۹ اکتبر در ژاپن عرضه شود. نسخه‌ی انگلیسی بازی برای عرضه در بهار سال آینده در نظر گرفته شده است.

می‌توانید در ادامه تریلر رونمایی بازی و تصاویری از آن را ببینید.

دانلود mp4

The post بازسازی شین مگامی تنسه ۳ برای پلی‌استیشن ۴ و سوییچ رونمایی شد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala