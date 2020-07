نینتندو دیروز در قالب یکی از برنامه‌های دایرکت خود، با نمایش تریلری جدید از «شین مگامی تنسه ۵»، ضمن تایید وجود این بازی، خبر داد که می‌توانیم سال آینده منتظر عرضه‌ی آن باشیم.

آخرین باری که از قسمت پنجم مجموعه بازی‌های شین مگامی تنسه شنیدیم، به زمان رونمایی کنسول نینتندو سوییچ برمی‌گردد. رونمایی شین مگامی تنسه ۵ (Shin Megami Tensei V) همزمان با معرفی نینتندو سوییچ صورت گرفت و از همان زمان تا دیروز، کلمه‌ای از بازی نشنیده بودیم.

در حالی که بسیاری از طرفداران نسبت به وضعیت توسعه‌ی بازی نگران بودند، دیروز نینتندو نه‌تنها تریلر جدیدی از بازی نشان داد، بلکه خبر داد که بازی در سال ۲۰۲۱ به صورت همزمان در تمام نقاط دنیا عرضه خواهد شد؛ عرضه‌ی همزمان Shin Megami Tensei V در تمام دنیا موضوعی کاملا بی‌سابقه برای این مجموعه بازی‌ها و حتی شرکت آتلوس است. احتمالا یکی از دلایل تاخیر بسیار در نمایش و عرضه‌ی بازی، آماده‌سازی آن برای عرضه‌ی همزمان بوده است.

شین مگامی تنسه ۵ توسط تیم سازنده‌ی شماره‌ی قبلی این مجموعه بازی‌ها ساخته می‌شود. برای ساخت دنیا و قصه‌ی بازی، از قسمت سوم این مجموعه بازی‌ها الهام گرفته شده و تلاش شده است تا بازی از نظر موضوعی بیشتر شبیه به یک شین مگامی تنسه کلاسیک باشد. با این حال از نظر گیم‌پلی، گفته شده که شین مگامی تنسه ۵ بیشتر شبیه قسمت چهارم این مجموعه بازی‌ها خواهد بود.

شین مگامی تنسه ۵ به صورت انحصاری برای کنسول نینتندو سوییچ در دست توسعه است. بازی در سال ۲۰۲۱ در تمام دنیا عرضه خواهد شد.

می‌توانید تریلر جدید Shin Megami Tensei V را در ادامه ببینید.

