تماشا کنید: با انتشار تریلری از عنوان Overcooked: All You Can Eat Collection رونمایی شد

به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از dualshockers، سری‌بازی Overcooked از دیرباز به عنوان یکی از بهترین راه‌های شناخته شده در دنیای بازی‌هاست که در آن می‌توانید دوستان زیادی پیدا کرده، با آن‌ها بازی کرده و البته در همان زمان به یک‌سری دوستی‌ها نیز پایان دهید! تمرکز این سری محبوب بر روی ارائه‌ی یک گیم‌پلی‌ سرگرم‌کننده و در دسترس، همراه با هرج و مرج در آشپزخانه که به عنوان یکی از ویژگی های بارز آن است در نظر گرفته شده و اگر نتوانستید دو نسخه‌ی اول آن‌ را تجربه کنید این خبر برای شماست!

در طول دومین روز از Summer Game Fest، عنوان Overcooked: All You Can Eat به طور رسمی توسط ناشر آن یعنی Team17 و توسعه‌دهنده بازی استودیوی Ghost Town Games رونمایی شد. همچنین تأیید شد که این عنوان برای هردو کنسول نسل بعدی یعنی PS5 و Xbox Series X منتشر خواهد شد. در حال حاضر هیچ تاریخ مشخصی برای انتشار بازی تایید نشده است، اما عنوان شده که این بازی "به زودی" برروی پلتفرم‌های نسل بعدی عرضه خواهد شد.

همانطور که در تریلر بازی شاهد هستیم، در نسخه‌ی All You Can Eat می‌توانید دو عنوان اول Overcooked، به همراه تمامی DLC ها، سطح‌های مختلف و سرآشپزهای جدید و همچنین محتواهای اضافی منتشر شده برای ‌آن‌ها را در یک بازی تجربه کنید. به طور کلی، عنوان All You Can Eat با بیش از 200 سطح مختلف، برای مدت زمان طولانی شما و دوستانتان را سرگرم کرده و تجربه‌ای لذت‌بخش را برای همگان به ارمغان می‌آورد.

گذشته از محتویات دو بازی اول و DLC های موجود در عنوان All You Can Eat، این بازی برای هر دو کنسول نسل بعدی به صورت 4K60 FPS اجرا خواهد شد و حالت‌های دسترسی جدید مانند Assist Mode در اختیار بازیبازان قرار خواهد گرفت.

بنا به درخواست طولانی‌مدت بازیبازان از توسعه‌دهندگان بازی مبنی بر اضافه شدن حالت آنلاین به بازی، این مجموعه ریمستر شده برای اولین بار با پشتیبانی کامل از crossplay بین پلتفرم‌های مختلف، حالت چند نفره آنلاین را به این سری‌بازی آورده و بالاخره این درخواست را عملی کرده است. همچنین، این مجموعه ریمستر شده دارای تروفی‌هایی جدید است که می‌توانید آن‌ها در بازی اصلی و Overcooked 2 جمع‌آوری کنید.

Overcooked: All You Can Eat برای PS5 و Xbox Series در حال توسعه است و به زودی برروی هردو پلتفرم عرضه خواهد شد.

اکنون شما را به تماشای تریلر منتشر شده از بازی دعوت می‌کنیم:

دانلود با کیفیت SD-دانلود با کیفیت HD

تماشا به صورت تمام صفحه

منبع متن: pardisgame