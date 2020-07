به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از dualshockers، رویداد اخیر Nintendo Direct Mini برگزار شد و خب اطلاعات نسبتا زیادی برای طرفداران خود به همراه داشت. یکی از این اخبار در خصوص عنوان Cadence of Hyrule است، عنوانی که ترکیبی از Crypt of The Necrodancer و Legend of Zelda را در یک نبرد پر زرق و برق با آهنگ‌های کلاسیک در یک بازی قرار می‌دهد. این بازی در ابتدا در تاریخ 13 ژوئن 2019، برروی Nintendo Switch عرضه‌شد اما تاکنون برروی پلتفرم‌های دیگر عرضه نشده است. حال که حدودا یک سال از زمان انتشار بازی می‌گذرد، در طی رویداد Nintendo Direct Mini مشخص شده که سه DLC جدید برای این بازی منتشر می‌شود.

اولین مورد از این سه DLC یک مجموعه از شخصیت‌ها است که پنج شخصیت جدید از عناوین کلاسیک Legend of Zelda به آن اضافه می کند که شامل شخصیت‌های Impa ، Aria ، Shadow Link ، Shadow Zelda و Frederick می‌باشند. بسته‌ی‌الحاقی دوم یک بسته ملودی است که 39 آهنگ جدید را به بازی اضافه می‌کند. این لیست جدید موسیقی که توسط FamilyJules ، A_Rival و Chipzel ساخته شده است، شامل نسخه‌های جدیدی از موسیقی پس‌زمینه بازی است که می‌تواند در هر زمان تغییر کند. بسته نهایی DLC برای Cadence of Hyrule با عنوان Symphony of The Mask ساخته شده است و بازیکنان را در نقش شخصیت Skull Kid، یک شخصیت آشنا و تکراری در سری‌بازی Legend of Zelda، قرار می‌دهد‌. در نقش این شخصیت مرموز، بازیکنان می‌توانند با استفاده از یک نقشه جدید با آهنگ‌های جدید، دشمنان و یک داستان جدید برای تجربه‌کردن به دست آورند. برای شرایطی که نیاز به تغییر اوضاع باشد، Skull Kid می‌تواند ماسک‌ها را تغییر دهد تا توانایی‌های جدیدی کسب کند.

اولین بسته DLC برای Cadence of Hyrule، به تازگی منتشر شده و بسته‌های‌الحاقی دوم و سوم نیز تا انتهای ماه اکتبر عرضه خواهند شد. البته این نکته نیز قابل ذکر اشت که به‌جای خرید جداگانه هر DLC، یک Season Pass که شامل ‌همه‌ی آن‌هاست به فروش می‌رسد تا علاقمندان به راحتی قادر به تهیه‌ی این بسته‌های الحاقی باشند. با انتشار این بسته‌های‌الحاقی آن هم پس از یکسال از عرضه‌ی بازی به نظر می‌رسد شرکت Nintendo خواهان معرفی دوباره‌ی این بازی به افرادی است که تاکنون آن را تجربه نکرده‌اند.

اکنون شما را به تماشای تریلر این عنوان دعوت می‌کنیم:

منبع متن: pardisgame