تماشا کنید: زمان دقیق عرضه عنوان Sakuna: Of Rice and Ruin مشخص شد

به گزارش پردیس‌گیم، و به نقل از ناشران بازی، ناشر بازی در آمریکای شمالی (XSEED Games)، ناشر بازی در ژاپن (Marvelous) و همچنین ناشر بازی در استرالیا و اروپا (Marvelous Europe) عنوان Sakuna: Of Rice and Ruin قرار است برای کنسول PS4، نینتندو سوئیچ و همچنین برای رایانه شخصی از طریق Steam در تاریخ ۲۰ آبان در آمریکای شمالی، 22 آبان در ژاپن و ۳۰ آبان در اروپا و استرالیا منتشر شود.

به همراه ارائه نسخه‌های مختلف از بازی نسخه‌ای از ‌‌آرت بوک 130 تا 140 صفحه‌ای همچنین موسیقی متن استفاده شده درون بازی عرضه می‌شود که نسبتاً قیمت بیشتری نیز دارد.

در اینجا یک مرور کلی از بازی، توسط XSEED Games آمده است:

Sakuna: Of Rice and Ruin عنوانی جدید از شرکت Edelweiss است، تیم با استعداد مستقل بعد از عنوان بسیار معتبر .Astebreed عنوان Sakuna: Of Rice and Ruin یک مسیر کاملاً جدید برای این توسعه دهنده تحسین شده را نشان می‌دهد و در این نسخه کارهای خلاقانه را با شبیه سازی مزرعه ترکیب کرده است. بازیکنان نقش Sakuna را بازی می‌كنند ، یك الهه پر افتخار برداشت که در عین حال به همراه گروهی از انسان‌ها به یك جزیره دور افتاده خطرناک تبعید می‌شوند. در حالی که او با شکست دادن شیاطین در محیط‌های طبیعی و پر رمز و راز ، جزیره را خسته می‌کند، در همین حال خانه‌ای نیز در روستای کوهستان پیدا خواهد کرد و با کاشت و برداشت برنج و بهتر شدن زندگی انسان‌ها، خود را شایسته عنوان خود می‌داند. عنوان Sakuna: Of Rice and Ruin علاوه بر خدمت عاشقانه به اساطیر ژاپنی علامت هنری برای پرورش برنج و شبیه سازی دلربا از هنر و صنعت در پشت کشاورزی از ویژگی‌های جذاب این بازی است.

ویژگی‌های اصلی

لطافت استفاده از بسترهای جانبی: استفاده از ابزارهای مزرعه به عنوان سلاح، حمله سریع، سنگین، و حملات ویژه برای از بین بردن جانوران شیطانی‌، در حالی که تسلط بر "لباس الهه" جادویی برای عبور از موانع پیش رو، فرار از خطر و غلبه بر دشمنان قدرتمند ضروری است.

گیم‌ پلی با جزئیات شبیه سازی شده سه بعدی: با پیروی از مراحل دقیق از کاشت تا برداشت محصول برای برداشت محصول مناسب ، هنر باستانی کشاورزی را بیاموزید. به عنوان یک الهه برداشت ، قدرت Sakuna با هر محصول برنج موفق رشد می‌کند، با ویژگی‌هایی مانند زیبایی شناسی و عطر و طعم که به طور مستقیم با توانایی‌های رزمی او در ارتباط است آشنا شوید.

ایجاد خانه‌ای در بیابان: همراهان فانی سکونا با استفاده از مواد و وسایلی که در ماجراجویی‌هایش به دست می‌آورد، اسلحه، زره و وعده‌های غذایی برای او تهیه میکنند و همچنین تکمیل جستجو و کامل کردن مراحل برای آنها حتی گزینه‌های بیشتری را نیز باز می‌کند.

نگاه تازه‌ای به اساطیر ژاپنی: این قهرمان بخشی از داستان‌های خدایان و شیاطین است که الهام گرفته از اساطیر سنتی ژاپنی اما دارای پیچ و تاب‌های منحصر به فرد است. داستان و جهان مملو از جزئیات دوست داشتنی است، برخی آشنا و برخی کاملاً اصیل و جدید هستند.

یک تریلر جدید را در ادامه به همراه مجموعه جدیدی از تصاویر این بازی زیبا را در پردیس‌گیم مشاهده کنید.

تصاویر ارائه شده از بازی:

