اگر همه چیز طبق برنامه پیش برود، کنسول‌های PS5 و Xbox Series X در فصل تعطیلات سال میلادی جاری منتشر می‌شوند. تا به اینجا چیزهای زیادی درباره توانایی‌های این دو کنسول مثل رزولوشن بیشتر، گرافیک بهتر و صفحات بارگزاری کوتاه‌تر گفته شده است. اما آیا آن‌ها می‌توانند در کنار این موارد، به دستاوردهای بالاتری هم برسند؟

به گزارش پردیس‌گیم، Gamingbolt با فرانسیسکو آیسا در این باره صحبت کرده است. او در Rockstar Games برنامه‌نویس گیم‌پلی بازی‌هایی مثل Grand Theft Auto V و Red Dead Redemption 2 بوده و همچنین در ناتی داگ روی بازی The Last of Us: Part II هم کار کرده که بعدتر در موقعیت مهندس ارشد گیم‌پلی در استودیوی The Initiative مشغول به کار شد. از فرانسیسکو درباره ادامه‌دار بودن روند تصاویر واقع‌گرایانه و اینکه آیا کنسول‌های نسل بعد می‌توانند به این وعده عمل کنند یا نه سوال شد. وی پاسخ داد:

"بله، کاملا. اگر به The Last of Us: Part II و حالات چهره شخصیت‌های آن نگاه کنید می‌بینید که بسیار خوب هستند و بعضی از آن‌ها من را متعجب کردند. هر روز هم که آن‌ها را می‌دیدم، باز هم حیرت‌زده می‌شدم. این نوع کیفیت قرار است که حتی بیشتر هم بشود. بخش زیادی از کارها مربوط به میزان داده‌هایی است که باید کارهای آن‌ها را انجام بدهیم. پس من معتقدم که نه تنها دنیاهای بزرگ‌تری می‌بینیم، بلکه خودشان و شخصیت‌های داخل آن‌ها هم باورپذیرتر می‌شوند."

از بازی استودیوی The Initiative هنوز به‌طور رسمی رونمایی نشده، اما طبق گزارشات می‌توان حدس زد که آن‌ها روی نسخه جدید Perfect Dark کار می‌کنند. با توجه به این شایعات، از پروژه آن‌ها در نمایش بازی‌های Xbox Series X که به‌زودی برگزار می‌شود، رونمایی نخواهد شد؛ هرچند احتمال سوپرایز نیز است و باید منتظر بود.

منبع متن: pardisgame