تماشا کنید: Atelier Ryza 2 معرفی شد

به گزارش پردیس‌گیم، در جریان نمایش کوتاه نینتندو، Gust و Koei Tecmo به طور رسمی از بازی Atelier Ryza 2 برای Nintendo Switch رونمایی کردند. البته بازی برای PS4 و PC نیز عرضه خواهد شد. این عنوان قرار است در زمستان ابتدا در ژاپن عرضه شود.

با توجه به صحبت‌های Ryza در تریلر رونمایی می‌توان گفت که بازی 3 سال پس از نسخه اول در جریان خواهد بود. شرح تریلر توسط صدای زیبای Yuichi Nakamura صورت گرفته است، که البته این رویه در آثار ژاپنی مرسوم است.

در شرح تریلر عنوان می‌شود که Ryza یک نامه‌ی اسرارآمیز دریافت کرده و به یک ماجراجویی تابستانی جدید رفته تا معمای اسرارآمیز خرابه‌های باستانی را حل کند.

در این بازی جدید Ryza می‌تواند شنا کند، قلاب پرتاب کند و هیولا سواری کند. اما آیا مشکل پلک نزدنش برطرف شده!؟ باید به تریلر دقت کنید تا متوجه شوید، اما احتمالاً برطرف شده باشد.

تریلر همچنين حضور شخصیت‌های قدیمی چون Klaudia را نیز تأیید کرده است.

حساب توئیتری Gust اعلام کرده است که نمایش و اطلاعات جدید از بازی تا یک هفته دیگر، یعنی 8 مردادماه در اختيار طرفداران قرار خواهد گرفت.

بازی مذکور در ژاپن تحت عنوان Ushinawareta Denshou to Himitsu no Yousei نام‌گذاری شده است و در غرب Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy برگردان شده است، که ترجمه خوبی است.

تریلر رونمایی بازی را در پائین تماشا بفرمائید:

