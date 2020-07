تماشا کنید: تابستانی رویایی برای عاشقان سامورائی، مشخص شدن تاریخ عرضه Samurai Jack: Battle Through Time

به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از Adult Swim Games، بازی Samurai Jack: Battle Through Time در شرف عرضه است و فاصله زیادی با تاریخ عرضه بازی نداریم.

بازی مذکور ابتدا سال پیش رونمایی شد و اعلام شد که قرار است داستان انیمیشن سرشناس مجموعه (سامورائی جک) را بازگو کند. در طول بازی شما با شخصیت‌های آشنای مجموعه روبه‌رو خواهید شد و به مکان‌های خاطره‌انگیز مجموعه سر خواهید زد. صداپیشگان اصلی مجموعه نیز برای ایفای نقش باز گشته‌اند. داستان نیز قرار است به نبرد ابدی جک و آکو خاتمه دهد.

بازی Samurai Jack: Battle Through Time اولین بازگشت مجموعه پس از 2004 می‌باشد، جایی که بازی Samurai Jack: The Shadow of Aku برای نینتندو گیم‌کیوب و PS2 عرضه شده بود. خیلی‌ها مشتاقند که ببینند آیا این بازی انتظارات هوداران بی‌شمار این مجموعه محبوب را برآورده خواهد کرد یا خیر، که البته با توجه به نمایش‌ها، به نظر جالب می‌آید.

بازی Samurai Jack: Battle Through Time برای عرضه در تاریخ جمعه 31 مردادماه برنامه‌ریزی شده است. بازی بر روی تمام کنسول‌های نسل حاضر عرضه خواهد شد، شامل: PS4, Xbox One, Nintendo Switch و PC. قیمت بازی نیز مشخص شده است و برای همه پلتفرم‌ها با قیمت 39.99 دلار در دسترس خواهد بود.

تریلر بازی را در پائین مشاهده کنید:

خب دوستان نظرتان چیست؟ از طرفداران این مجموعه خاطره‌انگیز هستید؟ لطفاً با ما در بخش نظرات در میان بگذارید.

