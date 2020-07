تماشا کنید: Captain Tsubasa: Rise of New Champions از بخش آنلاین خود رونمایی کرد

همانطور که پیش‌تر از این نیز مطلع شدید، بازیکنان می‌توانند در Captain Tsubasa: Rise of New Champions و در بخش NEW HERO آواتار شخصی خود را بسازند. به گزارش پردیس‌گیم، علاوه بر این شما می‌توانید با ترنسفر کردنِ آواتار خود او را به تیم رویایی خود ملحق کنید. بازیکنان با سخت تیم‌های مدنظر خود و شرکت در مسابقات Division، با یکدیگر مقابله کنند و به مسابقه بپردازند. پیروزی بیشتر، به معنای رنکِ بهتر خواهد بود.

جدا از حالت Division، بخش سنتی و قدیمی 1 1v و 2 2v نیز در بازی وجود خواهد داشت که بازیکنان می‌توانند یا با تیم‌های خود یا تیم‌های حاضر در بازی اصلی به مصاف هم بروند. Captain Tsubasa: Rise of New Champions در تاریخ 28 آگوست، مصادف با 7 شهریور ماه برای کنسول‌های پلی استیشن 4، نینتندو سوئیچ و رایانه‌های شخصی منتشر خواهد شد.

شما می‌توانید تریلر جدید Captain Tsubasa: Rise of New Champions را در پردیس‌گیم تماشا یا دانلود کنید:





منبع متن: pardisgame