اتمام موجودی Ghost of Tsushima در اکثر نقاط جهان

به گزارش پردیس‌گیم، با وجود اینکه فاصله زیادی تا عرضه PS5 نداریم، سونی اما کاربران PS4 را فراموش نکرده است و حتی برای ماه‌های پایانی نسل نیز عناوين انحصاری و سطح بالا برای آنان تدارک دیده است.

جدیدترین اثر ساکرپانچ یعنی Ghost of Tsushima پس از دریافت نظرات مثبت کاربران و اهالی رسانه، در شرف رکوردشکنی می‌باشد. آمارها حکایت از این دارد که بازی جدید ساکرپانچ در حال گذر از رکورد سریع‌ترین فروش در بین عناوین کاملاً جدید (IP) سونی می‌باشد، رکوردی که پیش از این در دست Horizon: Zero Dawn بود.

بازی Ghost of Tsushima فروش خارق‌العاده‌ای را پشت سر گذاشته است، طوری که خود سونی در کمتر از یک هفته عنوان کرد که موجودی بازی در ژاپن به اتمام رسیده و فروش بازی فراتر از انتظاراتمان بوده است. شاید این شائبه به وجود آید که بخاطر داستان بازی و در جریان داشتنش در جزیره سوشیما ژاپن این اتفاق افتاده است و استقبال خوبی از آن در ژاپن شده است، اما وضع دیگر نقاط هم به همین شکل می‌باشد. موجودی بازی در نقاطی چون هند نیز به اتمام رسیده و آمازون که از بزرگترین فروشگاه‌های جهان می‌باشد نیز در پیامی به خریداران اعلام کرد که برای دسترسی به بازی باید بین یک تا چهار هفته منتظر بمانند، این در حالی است که دیگر فروشگاه‌ها از تأخیر یک تا دو ماهه برای تحویل بازی خبر داده‌اند.

چیزی که مشخص است این است که سونی این بازی را خیلی دست کم گرفته، چرا که ما شاهد همچین اتفاقی (اتمام موجودی بازی) برای عناوینی چون God of War و The Last of Us: Part 2 نبودیم. چه بسا اگر تمهیدات لازم اندیشیده شده بود، Ghost of Tsushima می‌توانست رکوردهای فروش زیادی را جا به جا کند.

خوشبختانه سونی در جریان این کمبود موجودی قرار گرفته است و دستور افزایش تولید را داده است. همچنين هواداران می‌توانند نسخه دیجیتالی بازی را از فروشگاه PSN دریافت کنند، هر چند هنوز هم نسخه فیزیکی برای عده زیادی ارجحيت دارد، به خصوص وقتی پای عناوين شاهکاری چون Ghost of Tsushima در میان باشد.

از جمله افتخارات این بازی همین بس که نظرات بسیار مثبت کاربران را به خود اختصاص داده است و از رسانه معتبر و قابل احترام فامیتسو نمره کامل 40 از 40 را دریافت کرده است. جالب است بدانید که این افتخار فقط به سه بازی غربی تعلق گرفته است، یعنی Ghost of Tsushima, The Elder Scrolls V: Skyrim و Grand Theft Auto V.

از دیگر دلایل محبوبیت بازی طراحی نقشه بکر و غنی بازی است که با کیفیت مثال زدنی خود چشم هر بیننده‌ای را خیره می‌کند.

بازی تحسين‌شده استودیو Sucker Punch یعنی Ghost of Tsushima ، هم‌اکنون به صورت انحصاری برای Playstation 4 در دسترس است.

