Xbox Games Showcase | تریلر جدیدی از عنوان Tell my why منتشر شد

به گزارش پردیس‌گیم، در طی رویداد Xbox Game Showcase با انتشار تریلری مشخص شد که فصل اول بازی ماجراجویی Tell my why برای Xbox One و PC از طریق Steam و فروشگاه Microsoft در تاریخ 27 اوت منتشر می‌شود.

عنوان Tell my why آخرین بازی ماجراجویی-داستانی از DONTNOD Entertainment، استودیوی سازنده‌ی سری بازی محبوب Life is Strange است. در این ماجراجویی پر از رمز و راز، دوقلوهای بهم پیوسته یعنی تایلر و آلیسون رونان از پیوند فوق طبیعی خود برای شفاف سازی اسرار دوران کودکی سخت و پرخاطره‌ی خود استفاده می‌کنند. Tell my why در شهر آلاسکا جریان دارد و بازیکنان برای فهمیدن رازهای این بازی باید داستان آن را در مکان‌های مختلفی از شهر دنبال کنند. با یادآوری خاطرات گذشته، انتخاب‌های شما بر روابط دوقلوها تأثیر می‌گذارد ، میزان پیوند عاطفی بین آن‌ها را تعیین می‌کند و روند زندگی آنها را شکل می‌دهد. عنوان Tell my why در سه فصل اتفاق می‌افتد، که همه آن‌ها در تابستان سال 2020 با Xbox Game Pass منتشر خواهد شد و برای Xbox One ، Windows 10 و Steam نیز برای خرید در دسترس خواهد بود.

اکنون شما را به تماشای تریلر منتشر شده از بازی دعوت می‌کنیم:

