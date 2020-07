Xbox Games Showcase | از بازی Hello Neighbor 2 رونمایی شد

به گزارش پردیس‌گیم، بازی Hello Neighbor 2 که در سبک مخفی‌کاری ترسناک است، به عنوان دنباله مستقیم داستان نسخه اول معرفی شد. بازیکنان در دنیای آزاد به گشت‌وگذار می‌پردازند و به دنبال Peterson که به‌طرز مرموزی ناپدید شده می‌گردند.

در Raven Brooks مردم به‌شکل عجیبی ناپدید می‌شوند. شما در نقش یک روزنامه‌نگار محلی به‌نام Quinten بازی می‌کنید که درباره پرونده‌های افراد گم شده تحقیق می‌کند. تعدادی از سرنخ‌ها شما را به خانه‌ای ترسناک و رها شده می‌کشانند (همان خانه‌ای که اتفاقات داستان نسخه اول در آن رخ می‌دهد) که بعدتر می‌فهمید یک موجود کلاغ مانند عظیم آن را تصرف کرده و باید به ورود به آن بفهمید که چه اتفاقی افتاده است.

بازیکنان باید در خانه‌ای ترسناک به تحقیقات خود بپردازند و توسط موجودی ترسناک تعقیب می‌شوند و گیم‌پلی هم در محیط‌های آزاد Raven Brooks گسترش پیدا می‌کند. برخلاف نسخه قبل که هوش مصنوعی شخصیت منفی به مناطقی مشخص می‌رفت، رفتار هوش مصنوعی قسمت دوم کاملا زنده و پویاست. هوش مصنوعی رفتار و کارهای بازیکن را بررسی می‌کند و از یافته‌های آن‌ها به نفع خود استفاده می‌کنند تا بازیکن در کشف راز خانه و اطراف آن موفق نشود.

بازی Hello Neighbor 2 برای کامپیوتر، Xbox One و Xbox Series X منتشر می‌شود. با خرید نسخه Xbox One می‌توانید به رایگان آن را در Xbox Series X به‌صورت ارتقا یافته دریافت کنید که بخشی از برنامه Xbox Smart Delivery است.





منبع متن: pardisgame