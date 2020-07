Xbox Games Showcase | اطلاعاتی از نخستین DLC بازی The Outer Worlds با نام Peril on Gorgon منتشر شد

به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از dualshockers، عنوان محبوب و موفق The Outer Worlds که در سبک اکشن نقش‌آفرینی و توسط استودیو Obsidian توسعه‌داده شده و در محیط‌هایی متفاوت با آنچه تاکنون دیده‌ایم جریان دارد، به‌زودی نخستین DLC داستانی خود را دریافت خواهد کرد. استودیو Obsidian همچنین تأیید کرد که آن‌ها در اواخر سال گذشته روی توسعه‌ی این DLC کار می‌کردند تا بتوانند آن را در زمانی مناسب در سال 2020 عرضه کنند. اخیرا، این استودیو تریلری از این DLC منتشر کرده و همچنین اعلام کرد که Peril on Gorgon به‌زودی و در تاریخ 9 سپتامبر برای پلتفرم‌های PC, PS4, و Xbox One منتشر خواهد شد.

The Outer Worlds: Peril on Gorgon یک بخش داستانی کاملاً جدید برای طرفداران بازی به همراه دارد. شما و خدمه خود در هنگام تلاش برای کشف رازهای مربوط به Gorgon Project، مجموعه‌ای از مناطق جدید و اسرار مربوط به آن را کشف خواهید کرد. داستان پر از رمز و رازی که در اطراف این سیارک اسرارآمیز آشکار می‌شود، مطمئناً بازیکنان را درگیر خود خوهد کرد.

در کنار مناطق جدید، بازیکنان می‌توانند از سه سلاح جدید نیز استفاده کنند. این سلاح‌ها یادآور برخی سلاح‌های دیگر در نسخه‌ی اول بازی هستند. افزون بر این موارد، شگفتی‌های جدید و بسیار زیادی نیز وجود دارد که خود بازیکنان باید آن‌ها را کشف کنند.

البته اخبار مربوط به این بازی در اینجا ختم نمی‌شود. استودیو Obsidian همچنین تایید کرد که Peril on Gorgon تنها DLC این بازی نخواهد بود و این تنها شروعی بر عرضه‌ی DLC‌های جدید برای دنیای The Outer Worlds خواهد بود و به‌زودی اخبار جدیدی درباره‌ی دومین DLC داستانی این بازی منتشر خواهد شد که قطعا این اخبار برای طرفداران این بازی و دنیای بسیار جذاب و پر از شگفتی آن بسیار رضایت‌بخش خواهد بود.

عنوان The Outer Worlds: Peril of Gorgon در تاریخ 9 سپتامبر برای رایانه‌های شخصی ، PS4 و Xbox One منتشر خواهد شد. هنوز در خصوص انتشار این DLC بر روی Nintendo Switch حرفی زده نشده است.

اکنون شما را به تماشای تریلر منتشر شده از این بازی دعوت می‌کنیم:





منبع متن: pardisgame