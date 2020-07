کتاب طراحی هنری سه گانه Mass Effect برای فروش در دسترس قرار گرفت

به نظر می‌رسد که در آینده‌ای نه چندان دور باید شاهد معرفی ریمستر سه‌گانه Mass Effect باشیم.

به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از dualshockers، اگرچه هنوز هیچ چیز توسط استدیوی BioWare تایید نشده است، اما منابع مختلف خبر از معرفی ریمستر سه‌گانه Mass Effect در آینده‌ای نه چندان دور می‌دهند. موردی که می‌تواند این موضوع را تقویت کند، در دسترس قرار گرفتن کتاب طراحی‌های هنری این سری با نام The Art of the Mass Effect Trilogy: Expanded Edition در وبسايت Amazon برای پیش‌خرید است. این محصول با قیمت 40 دلار در دسترس قرار گرفته است و طبق اطلاعات موجود در بهمن ماه سال جاری به بازار عرضه می‌شود. همچنین لازم به ذکر است که این کتاب علاوه بر طرح‌های هنری قبلا نشان داده شده، شامل طراحی‌های جدید متعددی نیز خواهد بود.

منبع متن: pardisgame