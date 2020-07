به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از gamingbolt، رویداد اخیر شرکت Microsoft ترکیب جالبی از معرفی بازی‌های جدید در کنار انتشار اطلاعاتی تکمیلی برای بازی‌هایی بود که در گذشته رونمایی شده بودند.

یکی از این بازی‌ها عنوان Tell My Why جدیدترین محصول استودیوی Dontnod بود که یک بازی ماجراجویی روایی درباره یک خواهر و برادر دوقلو است که باید خاطرات تلخ و متناقض خود در گذشته را برای کشف حقیقتی که مدت‌هاست به دنبال آن هستند کنار هم قرار دهند. استودیوی Dontnod در گذشته نیز با ساخت سری‌بازی موفق Life is Strange مهارت خود در ساخت این چنین بازی‌هایی را به اثبات رسانده است. در حالی که بازی به طور مستقیم به سری‌بازی Life is Strange متصل نیست، اما به وضوح نکات مشابه زیادی بین این دو بازی وجود دارد، که یکی از بارزترین این نکات ماهیت اپیزودیکی هر دو بازی است. اما لازم نیست برای تجربه‌ی داستان بازی و اسرار موحود در آن مدت زیادی منتظر بمانید.

طبق اطلاعات منتشر شده در رویداد Xbox Games Showcase، فصل اول این بازی اپیزودیک اواخر ماه آینده منتشر خواهد شد. توسعه‌دهنده بازی بیان داشت که آن‌ها در تلاش هستند تا زمان انتشار بین فصل‌های مختلف بازی را کاهش دهند، زیرا تاخیرهای طولانی بین فصل‌های مختلف آخرین نسخه‌ی Life is Strange موجب نارضایتی بازیکنان و طرفداران شده بود و آن‌ها نمی‌خواهند دوباره شاهد چنین اتفاقی باشند. اگر توسعه‌دهندگان بازی در حرف خود جدی باشند، این عنوان تبدیل به یک عنوان هفتگی خواهد شد (فصل‌های بازی به فاصله هر هفته منتشر خواهند شد.)

فصل اول عنوان Tell My Why در تاریخ 27 اوت، فصل دوم در تاریخ 3 سپتامبر و فصل سوم و چهارم(فصل آخر) در تاریخ 10 سپتامبر منتشر خواهند شد. این بازی برای پلتفرم‌های Xbox One و رایانه‌های شخصی منتشر خواهد شد و از قابلیت Backwards Compatible برای کنسول Xbox Series X پشتیبانی خواهد کرد.

