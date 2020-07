اولین نمایش Halo Infinite: آنچه دیدیم و شنیدیم

مایکروسافت همانطور که قولش را داده بود، آخر هفته در قالب برنامه‌ای به نام Xbox Games Showcase به نمایش بازی‌های آینده‌ی ایکس‌باکس پرداخت. بدون شک بزرگترین نمایش مایکروسافت هم جدیدترین شماره‌ی مجموعه بازی‌های هیلو بود. بازی Halo Infinite قرار است دریچه‌ی ورود مایکروسافت به بازی‌های آنلاین کلان باشد.

آنچه از Halo Infinite دیدیم، به هیچ وجه شبیه به یک محصول آماده‌ی عرضه نبود؛ مخصوصا که قرار است سه چهار ماه دیگر بازی وارد بازار شود. چند دقیقه‌ای از بخش داستانی بازی را تماشا کردیم. دنیای بازی کاملا خالی است و طراحی نصفه و نیمه‌ای دارد، مدل سلاح‌ها کیفیت بسیار پایینی دارند، نورپردازی درست از آب در نیامده و اساسا هیچ چیز بازی آماده‌ی عرضه نیست.

واضح است که Halo Infinite آماده‌ی عرضه نیست.

به دنبال دلایل این موضوع بودیم که مایکروسافت در مصاحبه‌ای با آی‌جی‌ان از Halo Infinite کمی صحبت کرد و اساسا همه چیز را متوجه شدیم.

مهم‌ترین نکته و آنچه باید پیش از هر موضوع دیگری به آن اشاره کنیم، ساختار کلی Halo Infinite است. بازی طبق گفته‌ی مایکروسافت، آخرین عرضه در مجموعه بازی‌های هیلو خواهد بود؛ طوری که اساسا در آینده هیچ برنامه‌ای برای عرضه‌ی نسخه‌ای جدید از هیلو وجود ندارد. در واقع طبق گفته‌ی مایکروسافت، آن‌ها به Halo Infinite به عنوان یک پلتفرم برای ارایه‌ی محتوای مختلف در دنیای هیلو نگاه می‌کنند.

شاید Halo Infinite از نظر گیم‌پلی (و متاسفانه گرافیک) یادآور اولین قسمت این مجموعه بازی‌ها باشد، ولی خبری از یک هیلو جدید مثل گذشته نیست. از این پس باید هیلو را به عنوان یک محصول آنلاین و مبتنی بر سرویس‌های مختلف در نظر بگیریم؛ چیزی شبیه به آنچه دستینی در همین سبک ارایه می‌دهد.

برنامه این است که در آینده و به مرور، مراحل داستانی جدید و بخش‌هایی تازه به Halo Infinite اضافه شوند. حتی مایکروسافت رسما گفته که یک آپدیت گرافیکی برای بازی در نظر گرفته است، ولی نمی‌داند چه زمانی آماده می‌شود.

با این اوصاف و با استناد به آنچه مایکروسافت از بازی گفته، انتظار نداریم بازی از نظر محتوا شبیه به دستینی باشد. داستان بازی دقیقا پس از هیلو ۵ اتفاق می‌افتد. گفته شده این بخش داستانی از نظر اندازه، حتی از مجموع بخش داستانی هیلو ۴ و هیلو ۵ هم بزرگتر خواهد بود. بخش داستانی بازی قصه‌ای که هیلو ۴ شروع کرده بود را تمام و پایه‌ی جدیدی برای مجموعه تعریف می‌کند تا بتوانند قصه‌های جدیدی به بازی اضافه کنند.

به طور کلی، ایده‌ای که مایکروسافت قصد دارد با نام هیلو اجرا کند، ذره‌ای شباهت به ریشه‌ی هیلو ندارد. اگر با تکامل و روندی کاملا تازه برای هیلو مواجه شده بودیم، چندان به ساختار تازه‌ی بازی خرده نمی‌گرفتیم، ولی Halo Infinite از نظر هنری کاملا شبیه به هیلو ۱ طراحی شده، قصه‌ی بازی ظاهرا قرار است یادآور سه‌گانه‌ی اصلی باشد، گیم‌پلی آن عینا مثل شماره‌های کلاسیک هیلو است، ولی با یک بازی آنلاین و مبتنی بر سرویس طرف هستیم.

مایکروسافت نمی‌تواند انتظار داشته باشد تا با چنین نمایشی، طرفداران قدیمی هیلو را به سمت این بازی جذب کند و سپس محصولی کاملا متفاوت به آن‌ها ارایه دهد.

واضح است که Halo Infinite آماده‌ی عرضه نیست. بازی تاریخ انتشار دقیقی ندارد، ولی احتمالا حداکثر چهار ماه تا عرضه‌ی بازی فاصله داریم. قرار است Halo Infinite همزمان با کنسول ایکس‌باکس سری ایکس وارد بازار شود و چند ماه آینده باید صرف برطرف کردن باگ‌ها و آماده‌سازی سرورها شود؛ یعنی انتظار ذره‌ای تغییر در محتوای بازی یا کیفیت آن را نمی‌توانیم داشته باشیم. در نظر داشته باشید که هیلو بزرگترین بازی ایکس‌باکس و Halo Infinite مهم‌ترین بازی سری ایکس است.

می‌توانید در ادامه گیم‌پلی Halo Infinite را ببینید.

منبع متن: digikala