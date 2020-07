در رویداد آخر هفته‌ی ایکس‌باکس، شاهد رونمایی قسمت جدیدی در مجموعه بازی‌های «افسانه» (Fable) بودیم. جدیدترین شماره‌ی Fable مشخصا برای ایکس‌باکس سری ایکس و کامپیوتر ساخته می‌شود.

مثل بسیاری از دیگر بازی‌های نمایش داده شده در رویداد Xbox Games Showcase نه‌تنها چیزی از گیم‌پلی Fable مشاهده نکردیم و فقط یک انیمیشن کوتاه در راستای رونمایی آن دیدیم، بلکه کم و بیش مطمئن هستیم که ساخت بازی به صورت جدی شروع نشده است.

جدیدترین شماره‌ی Fable مشخصا برای ایکس‌باکس سری ایکس و کامپیوتر ساخته می‌شود.

شماره‌ی جدید مجموعه بازی‌های Fable با همین نام معرفی شده است؛ خبری از پسوند و پیشوندی در کنار این نام نیست و حتی هیچ شماره‌ای هم همراه آن نشده است. می‌توانیم به راحتی نتیجه‌گیری کنیم که این بازی اصلا قرار نیست Fable 4 باشد. با این حال، یکی دو احتمال دیگر هم وجود دارد.

یک احتمال دیگر این است که این شماره‌ی جدید Fable در مراحل پیش‌تولید و ایده پردازی قرار دارد و در نتیجه هنوز اسم نهایی آن انتخاب نشده است.

یک نتیجه‌گیری دیگر هم وجود دارد؛ احتمالی که توسط شایعه‌ای جدید هم حمایت می‌شود. احتمالا این Fable جدید یک بازی آنلاین و مبتنی بر سرویس است و به همین دلیل، قرار است به مرور زمان محتوای جدیدی به آن اضافه شود. دقیقا مثل آنچه مایکروسافت برای هیلو در ذهن دارد، احتمالا Fable یک پلتفرم آنلاین برای ارایه‌ی تجربه‌های نقش‌آفرینی است.

یکی از کاربران توییتر که پیش از شروع رویداد نمایش بازی‌های ایکس‌باکس از وجود بازی استاکر ۲ در آن خبر داده بود، پس از نمایش Fable نوشت که این بازی یک نقش‌آفرینی آنلاین کلان (MMO) است.

اینکه Fable جدید یک بازی آنلاین باشد، در راستای تصمیمات مختلف مایکروسافت برای سرویس گیم پس و ارایه‌ی تجربه‌هایی در همین سبک روی این سرویس، به هیچ وجه غافلگیر کننده نیست.

نکته‌ی مهم این است که طرفداران مجموعه بازی‌های Fable از مایکروسافت انتظار عرضه‌ی یک Fable آنلاین را ندارند.

بازی Fable توسط شعبه‌ای جدید از استودیوی «پلی‌گراند گیمز»، یعنی سازندگان مجموعه‌ی فورتزا هورایزن، ساخته می‌شود.

می‌توانید تیزر کوتاه این بازی را در ادامه ببینید.

دانلود mp4

The post قسمت جدید مجموعه بازی‌های Fable در دست ساخت است appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala