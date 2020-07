سامورائی به پیش | رکورد فروش IP های جدید سونی توسط Ghost of Tsushima شکسته شد

به گزارش پردیس‌گیم، سونی بالأخره آمار فروش را اعلام کرد. بازی به شدت تحسين‌شده Ghost of Tsushima تنها در 3 روز موفق به فروش 2.4 میلیون نسخه‌ای شده است. این یک رکورد جدید برای IP های (عنوان کاملاً جدید و بکر) جدید در دوران PS4 است. بدین ترتیب رکورد پیشین که در دست Horizon Zero Dawn بود با اختلاف زیادی کنار گذاشته شد. رکورد فروش Horizon Zero Dawn 2.6 میلیون نسخه در دو هفته بود.

بازی Ghost of Tsushima بدون شک یک موفقیت تجاری بزرگ و یک عنوان بسیار محبوب در نزد طرفداران است. برآورد نظر منتقدان در متاکریتیک عدد 83 را نشان می‌دهد، اما کاربران نظر دیگری دارند، امتیاز بازی نزد کاربران و طرفداران 9.3 از 10 می‌باشد و حتی از عناوین محبوبی چون God of War که به نوعی نماد پلی‌استیشن محسوب می‌شود نیز امتیاز بالاتری کسب کرده است که واقعاً جالب توجه است.

خب حالا این آمار و ارقام به چه معناست!؟

طبیعتاً به معنی موفقیت ساکرپانچ در خلق یک عنوان کاملاً جدید می‌باشد. خیلی تعجب‌آور خواهد بود اگر اجازه ساخت دنباله این بازی توسط سونی داده نشود، حتی اگر با محوریت یک شخصیت جدید و در مکانی جز سوشیما باشد. با در نظر گرفتن همه‌ی متر و مقیاس‌ها می‌توان به این نتیجه رسید که بازی یک موفقیت به تمام معناست و احتمالاً ساکرپانچ به جای ساخت یک Infamous دیگر برای PS5، همین مسیر را ادامه دهد. حتی تصور یک دنباله برای Ghost که به صورت اختصاصی برای سخت‌افزار PS5 ساخته شود نیز دیوانه‌ کننده است.

دیدن همچين موفقیت‌هایی آن هم در اواخر چرخه عمر یک کنسول، بسیار غریب و نادر است، آن هم در شرایطی که آمار فروش همه‌چیز رو به پائین می‌رود.

خب دوستان نظرتان چیست؟ این چند روزه Ghost of Tsushima همه‌جا نقل محافل بوده است و همه از موفقیت بازی حرف می‌زدند، نظر شما چيست؟ لطفاً با ما در بخش نظرات در میان بگذارید. منتظر نقد و بررسی ما از بازی، در آینده نزدیک باشید.

منبع متن: pardisgame