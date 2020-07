کال آو دیوتی امسال Black Ops Cold War نام دارد

در حرکتی کاملا تازه، خبری با استناد به بسته‌های چیپس دوریتوس را گزارش می‌دهیم؛ بسته‌های چیپسی که قرار است با همکاری اکتیویژن، شامل کدهایی برای کال آو دیوتی بعدی باشند. روی این بسته‌های تبلیغاتی، نام بازی بعدی مجموعه‌ی کال آو دیوتی تمام و کمال آمده. شماره‌ی امسال این سری Call of Duty: Black Ops Cold War نام گرفته است.

تصاویر مربوط به چیپس‌های دوریتوس، توسط وب‌سایت غیررسمی ModernWarzone منتشر شده است. این تصاویر به بسته‌های چیپس‌هایی اشاره دارند که قرار است در آینده برای تبلیغ کال آو دیوتی استفاده شوند. می‌توانیم به وضوح نام Call of Duty: Black Ops Cold War را روی تصاویر منتشر شده ببینیم.

می‌توانیم همزمان با شروع فصل بعد وارزون منتظر رونمایی Call of Duty: Black Ops Cold War باشیم.

هم‌چنین روی این بسته‌ها به تاریخ ۵ اکتبر ۲۰۲۰ به عنوان زمان دقیق شروع این برنامه‌ی تبلیغاتی در بازی اشاره شده است. در نتیجه می‌توانیم انتظار داشته باشیم که Black Ops Cold War هم در همین زمان عرضه شود.

خبرگزاری VGC پس از انتشار این تصاویر، نام Black Ops Cold War را برای کال آو دیوتی امسال تایید کرد. این خبرگزاری پیش از این گفته بود که اکتیویژن می‌خواهد کال آو دیوتی بعدی را در بازی Call of Duty: Warzone رونمایی کند. طبق این گزارش، مخاطب ۶۰ میلیونی وارزون اکتیویژن را برانگیخته است تا از این بازی به عنوان یک پلتفرم تبلیغاتی بزرگ برای کال آو دیوتی بعدی استفاده کند.

هم‌چنین ظاهرا قرار است که با شروع فصل بعدی Warzone و Modern Warfare هم‌چنین آیتم‌های مجموعه بازی‌های بلک آپس هم به این بازی‌ها اضافه شوند.

انتخاب نام Black Ops Cold War برای کال آو دیوتی بعدی، کاملا به این موضوع اشاره دارد که اکتیویژن نمی‌خواهد بی‌خیال استفاده از دو نام «بلک آپس» و «مدرن وارفر» شود. نام Call of Duty: Cold War بدون شک زیباتر است و در عین حال هم بسیار بهتر به قصه‌ی اصلی بازی اشاره می‌کند.

با این حال، کاملا از دیدگاه فروش منطقی است که اکتیویژن بخواهد نام «بلک آپس» و «مدرن وارفر» را روی هر بازی کال آو دیوتی قرار دهد. در نتیجه چندان خرده‌ای هم نمی‌توانیم به اکتیویژن بگیریم.

فصل پنجم وارزون و مدرن وارفر قرار است تا ده روز دیگر آغاز شود. می‌توانیم همان حوالی منتظر رونمایی Call of Duty: Black Ops Cold War باشیم.

منبع: Video Game Chronicles

The post کال آو دیوتی امسال Black Ops Cold War نام دارد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala