همانطور که یکی دو ماه پیش گزارش دادیم، قرار است دنباله‌ای از روی فیلم سونیک ساخته شود. شرکت فیلم‌سازی پارامونت اعلام کرده است که ساخت فیلم «سونیک ۲» (Sonic the Hedgehog 2) شروع و اکران آن برای روز ۸ آوریل ۲۰۲۲ برنامه‌ریزی شده است.

ساخت فیلم «سونیک ۲» (Sonic the Hedgehog 2) شروع و اکران آن برای روز ۸ آوریل ۲۰۲۲ برنامه‌ریزی شده است.

فیلم سونیک که بهمن ماه سال گذشته اکران شد، در میان فیلم‌هایی که با اقتباس از بازی‌های ویدیویی ساخته شده‌اند، یکی از بهترین موقعیت‌ها را دارد. این فیلم از دیدگاه منتقدان و نمرات، بهترین فیلمی است که از روی یک بازی ساخته شده و حتی رکورد اکران هفته‌ی اول فیلم‌های مبتنی بر بازی را هم به اسم خود ثبت کرده است.

فیلم سونیک، با اینکه دقیقا همزمان با شروع بحران جهانی ویروس کرونا اکران شد، توانست فروشی ۱۴۶ میلیون دلاری در امریکا و ۳۰۶ میلیون دلاری در دیگر نقاط دنیا داشته باشد؛ آن هم با در نظر گرفتن این موضوع که فیلم به خاطر تعطیلی سینما‌ها تنها در چند کشور اکران شده است.

البته مصادف شدن تعطیلی سینماها با اکران فیلم سونیک، باعث شده تا این فیلم به دومین فیلم پرفروش ۲۰۲۰ تبدیل شود. به خاطر تعطیلی سینما‌ها، فیلم سونیک حدود یک ماه پس از اکران، به صورت دیجیتال پخش شد.

تیم سازنده‌ی فیلم اصلی وظیفه‌ی ساخت سونیک ۲ را هم برعهده گرفته‌اند؛ یعنی می‌توانیم انتظار داشته باشیم تا از کارگردان و نویسنده گرفته تا تمام بازیگران فیلم اصلی، همگی در ساخت فیلم سونیک ۲ هم دست داشته باشند.

در دنیای فعلی، هیچ چیز طبق برنامه پیش نمی‌رود، ولی واقعا انتظار نداریم تا مشکلات امروز تا دو سال دیگر هم ادامه پیدا کنند، در نتیجه کم و بیش تصور می‌کنیم که سازندگان سونیک ۲ بتوانند به تاریخ اکران آن در ۸ آوریل ۲۰۲۲ متعهد باشند.

The post فیلم سونیک ۲ برای عرضه در ۲۰۲۲ در نظر گرفته شد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala