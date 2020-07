آماری جدید، به بررسی فروش بازی‌ها در نیمه‌ی نخست سال ۲۰۲۰ در کشورهای اروپایی پرداخته است. بر اساس اطلاعات منتشر شده، بازی‌های Animal Crossing: New Horizons، FIFA 20 و The Last of Us Part II در صدر لیست پرفروش‌ترین بازی‌های نیمه‌ی اول ۲۰۲۰ قرار دارند.

وضعیت فروش بازی‌ها توسط موسسه‌ی آماری GfK Entertainment منتشر شده است. این موسسه در تحقیقات خود میزان فروش نسخه‌های دیسکی بازی‌ها در فروشگاه‌ها را محاسبه کرده است. تعداد ۱۹ کشور اروپایی و برزیل در این آمارها تحت بررسی قرار گرفته‌اند.

مجموعا، لقب پرفروش‌ترین بازی نیمه‌ی نخست سال ۲۰۲۰ به FIFA 20 تعلق می‌گیرد.

دو بازی FIFA 20 و Animal Crossing: New Horizons هر کدام در هفت کشور توانسته‌اند پرفروش‌ترین بازی باشند. بازی Animal Crossing در صدر لیست فروش کشورهای اتریش، بلژیک، فرانسه، آلمان، هلند، سوییس و انگلستان قرار دارد. بازی FIFA 20 هم پرفروش‌ترین بازی نیمه‌ی نخست سال در کشورهای دانمارک، ایتالیا، نروژ، لهستان، پرتغال، روسیه و اسپانیا بوده است.

بازی The Last of Us Part II توانسته در صدر لیست پرفروش‌ترین‌های چهار کشور قرار بگیرد: چک، اسلواکی، سوئد و برزیل. با این حال، این بازی در کشورهای دانمارک، فنلاند، فرانسه، آلمان و ایتالیا هم در رتبه‌ی دوم قرار داشته. در برزیل، پس از لست آول آس به ترتیب بازی‌های PES 2020 و FIFA 2020 در رتبه‌های دوم و سوم فروش قرار دارند.

نکته‌ی جالب، مشاهده‌ی نام Grand Theft Auto V در لیست پرفروش‌ترین‌هاست. جی‌تی‌ای ۵ پرفروش‌ترین بازی مجارستان در نیمه‌ی نخست ۲۰۲۰ بوده است. این رتبه در فنلاند به ماین‌کرفت رسیده است.

مجموعا، لقب پرفروش‌ترین بازی نیمه‌ی نخست سال ۲۰۲۰ به FIFA 20 تعلق می‌گیرد. که البته اصلا عجیب نیست. نیمه‌ی نخست سال ۲۰۱۹ بازی FIFA 19 پرفروش‌ترین بازی اروپا بود. در همان سال FIFA 20 پایان تابستان عرضه شد و فقط در چند ماه، توانست پایان سال به عنوان پرفروش‌ترین بازی ۲۰۱۹ اروپا انتخاب شود.

می‌توانید در ادامه لیست کاملی از پرفروش‌ترین بازی‌های نیمه‌ی نخست ۲۰۲۰ را در کشورهای مختلف اروپایی و برزیل ببینید.

