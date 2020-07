بیشتر از 2 هزار نفر در ساخت The Last of Us: Part II نقش داشتند

The Last of Us: Part II درست مثل نسخه اول خود در اواخر نسل منتشر شد و از نظر فنی یک شگفتی بود. ولی دقیقا چه مقدار کار برای دست‌یابی به چنین سطحی از جزئیات نیاز است؟ به‌نظر می‌رسد از آنچه که فکر می‌کردیم هم منابع و نیروی بیشتری صرف این بازی شده است.

به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از Gamingbolt، تیتراژ پایانی The Last of Us: Part II لیست تمام کسانی که در ساخت بازی The Last of Us: Part II کمک رساندند را دارد و سایت MobyGames همه آن‌ها را حساب کرده است. به‌طور کلی The Last of Us: Part II نتیجه زحمات 2169 بوده و 13 شرکت خارجی برای ساخت آن کمک رساندند.

قطعا این بازی تولید سنگینی را پشت سر گذاشته، اما چیزی نیست که تا به حال نشنیده باشیم. برای مثال، تقریبا نام 8 هزار نفر در تیتراژ پایانی Red Dead Redemption 2 وجود داشت. باید به این نکته هم توجه کرد که تمام این افراد به‌طور کامل و در تمام مدت چندین ساله ساخت بازی حاضر نیستند. بسیاری از این افراد و مخصوصا کسانی که از شرکت‌های خارجی برای کمک آورده شده بودند، احتمالا فقط برای انجام یک کار کمک کردند و بعد از اتمام کارشان هم آنجا را نرک کردند. در هر صورت برای هر پروژه‌ای چنین رقمی از نیروی انسانی به کار گرفته شده بسیار سنگین و بالاست.

The Last of Us: Part II در عرض چند روز اول عرضه خود 4 میلیون نسخه فروش داشت. این عنوان بهترین عرضه سال 2020 را در مقایسه با تمام بازی‌های دیگر داشت و همچنین از تمام بازی‌های انحصاری تاریخ PS4 فروش دیجیتالی بیشتری در ماه اول تجربه کرد؛ پس می‌توان مطمئن بود بازی برای تمام کسانی که روی آن کار کردند یک موفقیت محسوب می‌شود.

