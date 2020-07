به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از Wired Productions، بازی نقش‌آفرینی The Falconeer که دارای مبارزات هوایی نیز هست، از عناوین روز عرضه Xbox Series X خواهد بود.

این همان بازی است که پارسال در مراسم XO19 رونمایی شد و به آن القابی چون، باشکوه، بکر، منحصر به فرد و ممتاز را داده بودند.

استودیو سازنده بازی به تازگی تریلر جدیدی از بازی منتشر کرده است که توصیه می‌کنم حتماً آن را در پائین مشاهده بفرمایید. همانطور که مشخص است در این بازی شما نقش یک شاهین سوار را خواهید داشت که یک شاهین غول‌پیکر را هدایت می‌کند و در جهان steampunk بازی که متشکل از اقیانوس و جزیره‌هاست، گشت و گذار می‌کنید. در این بازی شما مأموریت‌هایی چون پاکسازی مین‌ها از لنگرگاه و مبارزه با دیگر شاهین‌ سواران(که به آن‌ها در بازی Falconeer می‌گویند) را تجربه خواهید کرد. شما با مسابقه دادن و پرواز بر فراز اقیانوس انرژی می‌گیرید اما برخورد با آب برای شما جریمه در بر خواهد داشت.

چیزی که درباره این بازی جالب است این موضوع می‌باشد که تمام ساخت بازی بر عهده یک شخص بوده است. آقای Tomas Sala به تنهایی وظيفه‌ی خلق گیم‌پلی، گرافیک، برنامه‌نویسی و داستان بازی را بر عهده داشته است. البته این خیلی هم چیز عجیب و تازه‌ای نیست ولی در سال 2020 بسیار غیر معمول است.

بازی از هم‌اکنون قابل پیش‌خرید است. عنوان The Falconeer قرار است در بازه‌ی تعطیلات سال نو میلادی(اواخر پائیز-اوایل زمستان) عرضه شود. به طور دقیق‌تر بازی برای عرضه همزمان با Xbox Series X برنامه‌ریزی شده است. البته بازی بر روی Xbox One نیز در دسترس خواهد بود. نسخه Day One Edition بازی با قیمت 39.99 دلار به فروش می‌رسد و یک سری جوایز و مزایا را هم شامل می‌شود.

تریلر بازی را در پائین مشاهده بفرمایید:

منبع متن: pardisgame