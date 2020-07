به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از dualshockers، عنوان Ori And The Will Of The Wisps یکی از زیباترین و منحصر به فرد ترین عناوین عرضه‌ شده از لحاظ بصری بر روی کنسول نسل هشتمی شرکت Microsoft بود و به نظر می‌رسد در نسل نهم از این هم زیباتر خواهد شد.

طبق اخبار اعلام شده از رویداد Xbox Games Showcase، عنوان Ori And The Will Of The Wisps به روزرسانی بسیار ویژه‌ای برای کسنول نسل نهمی Microsoft دریافت خواهد کرد. نسخه‌ی Series X بازی به صورت 120 فریم بر ثانیه و با خروجی 4K HDR اجرا خواهد شد که انیمیشن‌هایی نرم تر، تصاویر واضح تر، و تاخیر ورودی به خروجی پایین‌تر برای تجربه‌ی پلتفرمینگ بهتر از جمله تغییرات آن نسبت به نسخه‌ی نسل هشتم است. همچنین این بازی مانند بسیاری از بازی‌های دیگر از قابلیت Smart Delivery پشتیبانی خواهد کرد.

عنوان Ori And The Will Of The Wisps اوایل امسال منتشر شده و بسیار موفق ظاهر شد بطوریکه که توانست نمره‌ی خوبی از منتقدین و بازیبازان دریافت کند و از لحاظ مالی نیز با فروش بیش از 2 میلیون نسخه‌ای تاکنون بسیار خوب عمل کرده است.

منبع متن: pardisgame