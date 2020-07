صدرنشینی مجدد Ghost of Tsushima در جدول فروش بریتانیا

به گزارش پردیس‌گیم، جدیدترین انحصاری‌ PS4 یعنی Ghost of Tsushima برای دو هفته‌ی متوالی صدر جدول فروش را در بریتانیا از آنِ خود کرد. این بدان معنی است که برای برابری با رکورد The Last of Us: Part II در ماه گذشته، فقط به یک صدرنشینی دیگر نیاز دارد.

برای رسیدن به این مهم، Ghost of Tsushima باید رقبای سرسختی را از نینتندو کنار بزند، اما اکثریت به موفقیت و محبوبیت جدیدترین ساخته استودیو ساکرپانچ در نزد هواداران ایمان دارند و احتمالاً از پس این مهم هم بر خواهد آمد. هر چه نباشد بازی مذکور رکورد سریع‌ترین فروش را در بین عناوین جدید PS4 یدک می‌کشد.

از این بحث‌ها گذشته این هفته تغییرات چندانی در خصوص عناوين حاضر در 10 رتبه برتر صورت نگرفت و فقط همان عناوین در رتبه‌های جدول جا به جا شدند. بازی F1 2020 در همان جایگاه سوم خودش باقی ماند و این در حالی بود که The Last of Us: Part II به جایگاه ششم سقوط کرد و Grand Theft Auto V هم به جایگاه هشتم تنزل پیدا کرد. بازی Ghost of Tsushima همچنان خوب می‌فروشد اما در خصوص دیگر رتبه‌ها همان آمار همیشگی است.

با این‌که آخرین انحصاری PS4 با کاهش فروش 68% در نسخه فیزیکی مواجه شده است (که احتمالاً بخاطر کمبود موجودی بازی در فروشگاه‌‌ها است)، اما بازی Ghost of Tsushima کماکان در بین طرفداران و بازيکنان از محبوبیت بالایی برخوردار است، همانند Days Gone. همه از میزان محبوبیت این آخری مطلع هستند.

این هم از فهرست 10 برتر هفته گذشته:

1.Ghost of Tsushima

2.Animal Crossing: New Horizons

3.F1 2020

4.Paper Mario: The Origami King

5.Mario Kart 8: Deluxe

6.The Last of Us: Part II

7.(Minecraft (Switch

8.Grand Theft Auto V

9.Forza Horizon 4

10.Ring Fit Adventure

