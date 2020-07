نتفلیکس تولید پیش درآمدی بر سریال "The Witcher" را تأیید کرد!

به گزارش پردیس‌گیم، این گونه که به نظر می‌رسد دستاوردهای فصل نخست سریال "The Witcher" به شدت زیر دندان‌های تولیدکننده‌اش مزه کرده. چراکه نتفلیکس، دست از روکردن اخبار فوق‌العاده و غافلگیرکننده در رابطه با این سری برنمی‌دارد.

پس از موفقیت‌های خیره‌کننده‌ی فصل نخست "The Witcher" مانند تبدیل شدن به یکی از پربیننده ترین فصل اول‌های تاریخ و جلب نظر جمع کثیری از مخاطبان بی‌اطلاع از این سری به دنیای این مجموعه، نتفلیکس که کوچکترین فرصت هارا برای کسب موفقیت غنیمت می‌شمارد، قانع شد تا حمایتی همه‌جانبه از این مجموعه را در پیش بگیرد. طوریکه ساعاتی پیش، در صفحه توئیتر رسمی نتفلیکس به شکل غافلگیرکننده‌ای اعلام شد که یک مجموعه جدید تمام و کمال در دنیای این سری، در دست ساخت قرار دارد. به این معنی که درحال حاظر، نتفلیکس علاوه‌ بر فصل دوم "The Witcher" و اسپین‌آف این مجموعه در غالب یک انیمیشن با عنوان "The Witcher: Nightmare of the Wolf"، یک مجموعه جدید را نیز به عنوان پیش درآمدی برای داستان «گرالت» در دست تولید دارد!

اثری با نام "The Witcher: Blood Origin" که به صورت مجموعه‌ای ۶ قسمتی در دست تولید قرار دارد. عنوانی که قصد روایت داستان اولین ویچر تاریخ را که به ۱۲۰۰ سال پیش از داستان‌های گرالت مربوط می‌شود، در نظر دارد. "Declan De Barra" و "Lauren Schmidt Hissrich" که در همکاری با نتفلیکس سابقه داشتند و از نویسندگان آثاری همچون "The Witcher" و "Daredevil" محسوب می‌شوند، ساخت این سریال را برعهده گرفتند.

از سویی دیگر اینطور که به نظر می‌رسد، این اقدامات از جانب نتفلیکس در واقع واکنشی همه‌جانبه برای قدرت نمایی در تقابل با معرفی اقتباس تلویزیونی "Fallout" توسط آمازون و "The last of us" توسط HBO محسوب می‌شود. البته تنها نگاهی کوتاه به لیست عناوین در صف تولید و پخش نتفلیکس برای پی بردن به این نکته کافیست که رقابت با پادشاه سرویس‌های استریم، کار آسانی نخواهد بود!

منبع متن: pardisgame