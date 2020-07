هیدئو کوجیما یکی از داوران جشنواره فیلم ونیز ۲۰۲۰ است

در حالی که بیشتر رویدادهای سال به خاطر بحران جهانی فعلی لغو شده یا تغییر ماهیت داده‌اند، جشنواره فیلم ونیز سر جای خود باقی است. امسال «هیدئو کوجیما»، از مطرح‌ترین کارگردانان صنعت بازی، به عنوان یکی از داوران جشنواره فیلم ونیز ۲۰۲۰ انتخاب شده است. کوجیما به همراه دو داور دیگر، بررسی فیلم‌های واقعیت مجازی را بر عهده خواهد داشت.

هیدئو کوجیما، که اغراق نکرده‌ایم اگر بگوییم بیشتر به خاطر توانایی کارگردانی و ایده‌های جدیدش در صنعت بازی محبوب است، رفت و آمدی جدی هم با اصحاب سینما دارد. کوجیما چند سالی است که پای ثابت جشنواره‌های فیلم مختلف مثل «ترایبکا» است و حتی امسال هم جایزه‌ی افتخاری بفتا (فلوشیپ) را به خاطر فعالیت‌های خود دریافت کرد؛ جایزه‌ای که دریافت‌کنندگان آن در تاریخ کسانی مثل کوبریک و هیچکاک بوده‌اند.

جشنواره فیلم ونیز امسال، در حرکتی عجیب و غیر منتظره، مثل گذشته برگزار خواهد شد. برگزارکنندگان این رویداد گفته‌اند که تعداد فیلم‌ها را کمی کاهش داده‌اند و تدابیری اندیشیده‌اند تا فاصله‌ی اجتماعی در این جشنواره رعایت شود؛ حتی قرار است یکی دو سالن نمایش روباز هم برای جشنواره‌ی امسال در نظر گرفته شود.

با این حال، داوری و نمایش بخش فیلم‌های واقعیت مجازی، امسال به صورت آنلاین برگزار خواهد شد.

هیدئو کوجیما فیلم‌های این بخش را به همراهی «آصف کاپادیا»، کارگردان انگلیسی و «سلین ترایکارت»، کارگردان فیلم‌های مطرح واقعیت مجازی و برنده‌ی شیر طلای سال گذشته در همین بخش، داوری خواهد کرد.

هفتاد و هفتمین جشنواره‌ی فیلم ونیز برای برگزاری از ۲ تا ۱۲ سپتامبر (۱۲ تا ۲۲ شهریور) برنامه‌ریزی شده است. در لینک زیر می‌توانید لیست کامل تمام داوران را ببینید. امسال «کیت بلانشت» رییس هیات داوران جشنواره‌ی فیلم ونیز است.

منبع: La Biennale

