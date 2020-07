به گزارش پردیس‌گیم، مایکروسافت قرار است بازی‌های Forza Horizon 4, Gears 5, Gears Tactics, Ori and the Will of the Wisps و Sea of Thieves را برای کنسول‌ Xbox Series X بهینه کند. این بهینه‌سازی قرار است طی یک به‌روزرسانی برای بازی‌های نامبرده در تعطیلات سال نوی میلادی عرضه شود.

توضیحات کلی درباره این بهینه‌سازی‌ها در پائین قابل مشاهده است:

"نسخه بهبود یافته بازی Forza Horizon 4 برای Xbox Series X، محصول Xbox Game Studios, Playground Games

تاریخ عرضه: تعطیلات سال نو میلادی

گرافیک پر جزئیات‌تر و عملکرد بهتر را در Forza Horizon 4 تجربه کنید. بریتانیای تاریخی و زیبا را با کیفیت 4K و نرخ 60 فریم بر ثانیه کاوش کنید. سریع‌تر از گذشته به رانندگی بپردازید و از زمان‌های بارگذاری کوتاه‌تر لذت ببرید.

نسخه بهبود یافته Gears 5 برای Xbox Series X محصول Xbox Game Studios, The Coalition

تاریخ عرضه: تعطیلات سال نو میلادی

بازی Gears 5 با بهینه‌سازی بخش‌های کمپین و چندنفره قرار است از قابلیت‌های Xbox Series X نهایت استفاده را ببرد. بهینه‌سازی‌ها شامل: زمان‌های بارگذاری کوتاه‌تر، بهره‌گیری از قابلیت Quick Resume و کیفیت 4K HDR به همراه تنظیمات گرافیکی حداکثری

نسخه بهبود یافته بازی Gears Tactics، محصول Xbox Game Studios, The Coalition

تاریخ عرضه: تعطیلات سال نو میلادی

بازی تحسين‌شده گیرز تاکتیک با گیم‌پلی سریع و مبارزات نوبتی مبتنی بر استراتژی در راه کنسول‌های ایکس‌باکس می‌باشد. بازی با کیفیت 4K و نرخ 60 فریم بر ثانیه، بر روی Xbox Series X اجرا می‌شود. در این بازی شما در اقلیت قرار گرفته‌اید و برای بقا می‌جنگید، اعضای گروهتان را استخدام و هدایت کنید تا جلوی نابغه‌ی شیطانی که هیولا سازی می‌کند را بگیرید.

نسخه بهبود یافته بازی Ori and the Will of the Wisps برای Xbox Series X، محصول Xbox Game Studios, Moon Studios

تاریخ عرضه: تعطیلات سال نو میلادی

جنگل Niwen را برای پرده‌برداری از سرنوشت Ori جستجو کنید. این‌بار با کیفیت و عملکرد به مراتب بهتر و بالاتر. بازی با کیفیت 4K HDR و نرخ 120 فریم بر ثانیه و از همه مهم‌تر نرخ تازه‌سازی‌ 120هرتز اجرا می‌شود. بازی بسیار روان و نرم اجرا می‌شود و با زمان تأخیر پائین‌تر، تجربه لذت‌بخش‌تر و دقیق‌تری از سکوبازی را برای شما فراهم می‌کند.

نسخه بهبود یافته بازی Sea of Thieves، برای Xbox Series X، محصول Rare

تاریخ عرضه: تعطیلات سال نو میلادی

بازی Sea of Thieves، یک بازی کاملاً جدید و بکر از Rare می‌باشد. بازی جوایز مختلفی برنده شده است و فروش فوق‌العاده‌ای نیز تجربه کرده است. در این بازی تماماً آنلاين شما می‌توانید در جهان بازی گشت و گذار کنید و از ماجراجویی‌های مختلف لذت ببرید و از همه مهم‌تر تجربه یک دزد دریایی بودن را احساس کنید. بازی مذکور همزمان با Xbox Series X عرضه می‌شود تا از امکانات پيشرفته این سخت‌افزار جدید استفاده کند. شایان ذکر است که بازی از قابلیت تحویل هوشمند (Smart Delivery) پشتیبانی خواهد کرد و از طریق Game Pass نیز در دسترس می‌باشد. "

خب دوستان نظرتان چیست؟ دوست دارید شاهد عرضه بهینه‌سازی برای چه محصولات دیگری هستید؟ لطفاً با ما در بخش نظرات در میان بگذارید.

منبع متن: pardisgame