تماشا کنید: Cuphead برای پلی استیشن 4 معرفی شد

ساعاتی پیش خبرِ احتمالی عرضه‌ی Cupphead برای پلی استیشن 4 را پوشش دادیم. اما هم‌اکنون این عنوان رسما برای کنسول نسل هشتمی سونی معرفی شد و با تریلری، عرضه‌ی خود را جشن گرفت.

به گزارش پردیس‌گیم استدیوی MDHR با انتشار این تریلر، خبر داد که بازی از همین حالا بر روی فروشگاه پلی استیشن قابل دسترسی است و علاقه‌مندان می‌توانند با قیمت 19.99 دلار اقدام به خرید آن کنند.

کاربران اکس باکس وان نیز در تاریخی نامشخص آپدیت جدید بازی را دریافت خواهند کرد که شامل پک موسیقی متن، چندین طرح هنری و یک گالری تصاویر می‌باشد. همچنین دی ال سی The Delicious Last Course نیز در تاریخی نامعلوم برای تمامی پلتفورم‌ها منتشر می‌شود.

قابل ذکر است که نتفلیکس نیز هم‌اکنون در حال ساخت سریالی اقتباسی از Cuphead با نام !The Cuphead Show می‌باشد. شما می‌توانید تریلر معرفی Cuphead برای پلی استیشن 4 را در پردیس‌گیم تماشا یا دانلود کنید:

منبع متن: pardisgame