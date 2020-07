شایعه: بازی Left 4 Dead 2 بخش داستانی جدید دریافت خواهد کرد

به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از dualshockers، تقریبا مدت زمان زیادی سپری شده که دیگر از سری‌بازی محبوب و زامبی‌محور Left 4 Dead، محصول استودیوی محبوب Valve، خبر جدیدی منتشر نشده، اما طبیعتا این موضوع نمی‌تواند از شایعاتی که کم و بیش پیرامون این بازی مطرح می‌شوند جلوگیری کند. با وجود امید طرفداران این سری مبنی بر انتشار Left 4 Dead 3، حتی شایعات پیرامون بازی نیز به انتشار نسخه‌ی جدیدی اشاره ندارند پس بهتر است به معرفی نسخه‌ی سوم بازی ،حداقل تا مدت زمانی طولانی، امیدوار نباشیم. اما شایعه جدید مطرح شده در خصوص انتشار یک به روز‌رسانی بزرگ و کامل بوده که شامل یک کمپین داستانی کاملا جدید است، آن هم در شرایطی که از زمان انتشار نسخه‌ی دوم بازی حدودا 11 سال می‌گذرد.

به گفته یوتیوبر معروف تایلر مک‌ویکر، یکسری فعالیت عجیب در سرورهای نسخه‌ی دوم این سری‌بازی زامبی‌محور سبک بقا در حال انجام است. طرفداران و بازیکنان این نسخه، سرورهای خصوصی بسته شده جدیدی را یافتند که در حال اجرای نقشه‌هایی ویژه هستند، در حالیکه این نقشه‌ها در بازی حضور نداشته و در دسترس بازیکنان نیستند.

در میان لیست موجود برای این سرورها، بازیکنان شاهد نام "The Last Stand" بودند که نام یکی از کمپین‌های داستانی نسخه‌ی اول بازی است. این مینی کمپین چهار بازمانده بازی را در یک فانوس دریایی در بالای صخره رها کرده و آن‌ها باید برای بقای هر چه طولانی‌تر خود تلاش و مبارزه می‌کردند. در این مینی کمپین تنها یک فصل با نام The Lighthouse وجود داشت و البته نوشته‌ای ترسناک با مضمون: "پایان خوبی ندارد"

ظاهراً سروری که این نقشه را اجرا می‌کند، که با رمز عبور محافظت می‌شود و افراد عادی امکان دسترسی به آن را ندارند، "شامل 17 کاربر است که به صورت همزمان مشغول بازی بر روی این سرور هستند ". با این حال اکنون دیگر به دنبال پیدا کردن این سرورها نباشید، چرا که اکنون این سرورها پنهان شده‌اند.

حال نکته‌ای که باید به آن توجه شود این است که طبق گفته‌های مک ویکر و منابع وی، Left 4 Dead 2 باید تا پایان سال یک به روزرسانی کامل و بزرگ دریافت کند، که شامل پورت کاملی از بخش داستانی "The Last Stand" خواهد بود.

علی‌رغم امید دیرینه‌ی طرفداران برای انتشار نسخه‌ی سوم پس از 11 سال، حداقل می‌توانیم امید داشته باشیم که در صورت صحت شایعه‌ی گفته شده، استودیو Valve یکی از محبوب‌ترین سری‌ بازی‌های خود را فراموش نکرده‌است و همه‌ی این موارد برای پیش‌بینی شرایط موجود در خصوص انتشار نسخه‌ی سوم صورت می‌گیرد.

