در حرکتی غافلگیرانه، امروز شاهد عرضه‌ی بازی Cuphead روی کنسول پلی‌استیشن ۴ بودیم. از این جهت چنین عرضه‌ای را غافلگیر کننده می‌نامیم که بازی اساسا به هنگام معرفی، رسما به عنوان یک از انحصاری‌های ایکس‌باکس کار خود را شروع کرده بود. با این حال، امروز می‌بینیم که بازی در واقع روی هر پلتفرمی که تصورش را بکنید برای خرید موجود است.

خبر عرضه‌ی Cuphead روی پلی‌استیشن ۴ دیروز صبح و پیش از اعلام رسمی آن، به بیرون درز کرده بود. جمعیت زیادی از بازی‌کننده‌ها روی فروشگاه پلی‌استیشن لوگوی این بازی را دیده بودند. با این حال، در قالب یکی از قسمت‌های برنامه‌ی Summer Game Fest جف کیلی بود که رسما از نسخه‌ی پلی‌استیشن ۴ این بازی رونمایی شد.

در وبلاگ استودیوی سازنده‌ی Cuphead یعنی Studio MDHR پستی منتشر و در آن، از مایکروسافت و ایکس‌باکس به خاطر تمام کمک‌هایی که به ساخت بازی کرده‌اند، تشکر شده است. طبق گفته‌ی سازندگان Cuphead، به خاطر طرفداران بازی روی ایکس‌باکس است که این بازی امروز این قدر محبوب و بزرگ شده.

در همین راستا هم قرار است یک آپدیت رایگان برای نسخه‌ی ایکس‌باکس وان عرضه شود. این آپدیت شامل یک گالری برای تماشای طراحی‌های هنری بازی، پشت صحنه‌های ویدیویی ساخت بازی و بخشی برای گوش دادن به موسیقی آن است. زمان عرضه‌ی این آپدیت مشخص نیست.

نسخه‌ی پلی‌استیشن ۴ بازی Cuphead هیچ تفاوتی با دیگر نسخه‌های آن ندارد. تصور می‌کردیم که این نسخه همراه با بسته‌ی الحاقی جدید این بازی یعنی The Delicious Last Course عرضه شود، ولی چنین خبری نیست. طبق گفته‌ی سازندگان بازی، این بسته‌ی الحاقی که شخصیت و مراحلی کاملا تازه را به بازی اضافه می‌کند، هنوز وضعیت عرضه‌ی مشخصی ندارد.

می‌توانید در ادامه تریلر نسخه‌ی پلی‌استیشن ۴ بازی Cuphead را ببینید.

این بازی همین حالا از پلی‌استیشن استور قابل تهیه است.

