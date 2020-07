به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از dualshockers، اخیرا و در بیانیه‌ای، مدیر عامل استودیو Thunderful که عنوان The Gunk را در دست توسعه دارد، دلیل اصلی انحصار این عنوان برای رایانه‌های شخصی و کنسول‌های Xbox را فاش کرده است. به گفته‌ی او آن‌ها (عوامل استودیوی Thunderful) تصمیم می‌گیرند با شرکت Microsoft کار کنند زیرا به عقیده‌ی آن‌ها کنسول Microsoft قدرتمندترین کنسول نسل بعد و مناسب‌ترین کنسول‌ برای پیاده‌سازی ایده‌های موجود در بازی است.

بازی The Gunk یکی از عناوین بسیار امیدوار کننده برای نسل بعدی است که هفته گذشته در طول رویداد Xbox Games Showcase شرکت Microsoft از آن رونمایی شد. مشابه تمام بازی‌های معرفی شده در این رویداد، The Gunk نیز یک عنوان انحصاری برای Xbox One و Xbox Series X بوده و برای رایانه‌های شخصی نیز عرضه خواهد شد.

مدیرعامل شرکت در بیانیه اخیر خود، درباره آینده عنوان بعدی خود و دلیل اینكه چرا تصمیم گرفتند آن را منحصرا برای کنسول‌های Microsoft عرضه كنند توضیح داد. Brjann Sigurgeirsson گفت:

"IP جدید، قهرمانان جدید، موتور توسعه جدید و ابعاد بیشتر. ما مجبور شدیم مدتی این مسئله را مثل یک راز را با خود نگه داریم و مثل همیشه حس بسیار خوبی دارد که به جهانیان بگوییم که ما روی آن کار می کنیم. ما بسیار هیجان زده هستیم.

هنگامی که مدتی در توسعه‌ی بازی پیش رفتیم، برایمان واضح شد که این بازی نیاز به سخت‌افزاری بسیار قدرتمند دارد. ما همواره سعی کردیم که عناوین خود را به صورت سبک و بدون نیاز به سخت‌افزاری قدرتمند طراحی کنیم، اما میخواستیم که در بازی The Gunk جزئیات و طراحی بازی همگان را به وجد بیاورد، پس در خصوص این بازی دو گزینه داشتیم، یا سطح توقع و انتظارات خود را پایین آورده و عنوانی سبک مشابه با عناوین گذشته تولید کنیم، و یا اینکه با دوستانمان در Microsoft برای سخت‌افزاری قدرتمند تر صحبت کنیم. ما راه دوم را انتخاب کردیم."

برخلاف پروژه‌های قبلی مانند Image & Form، بازی The Gunk یک تجربه سه بعدی با برخی از مکانیزم‌های آشنا‌ی گیم‌پلی عناوینی همچون SteamWorld Dig 2 و SteamWorld Quest، عناوین قبلی این استودیو، خواهد بود.

در بازی The Gunk، شما برای جمع آوری منابع و جمع آوری گیاهان مختلف به یک سیاره بیگانه قدم خواهید گذاشت. در حالی که سیاره ناشناخته یک محل استثنایی برای آنچه ماموریت و هدف شماست می‌باشد، اما وجود برخی چالش‌های خطرناک و اتفاقات عجیب باعث می‌شود مأموریت اصلی خود را فراموش کرده و برای نجات افراد این سیاره خود را درگیر مشکلات بسیار زیاد آن‌ها کنید.

عنوان The Gunk در پاییز 2021 منتشر خواهد شد. این بازی در هنگام انتشار برای Xbox Game Pass نیز در دسترس خواهد بود.

منبع متن: pardisgame