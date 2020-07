سیستم مورد نیاز برای اجرای Horizon: Zero Dawn مشخص شد

حدود یک هفته تا عرضه‌ی نسخه‌ی کامپیوتر Horizon: Zero Dawn فاصله داریم و سازندگان این بازی، مشخصات سیستم مورد نیاز برای اجرای آن را اعلام کرده‌اند. اجرای Horizon: Zero Dawn به هیچ وجه نیازمند سخت‌افزاری عجیب و غریب نیست و این طور که به نظر می‌رسد، با نسخه‌ی کامپیوتر بسیار خوبی از این بازی طرف هستیم.

دو سه هفته‌ی پیش بود که ضمن اعلام تاریخ انتشار نسخه‌ی کامپیوتر Horizon: Zero Dawn، شاهد تریلری بودیم که از قابلیت‌های این نسخه می‌گفت. نسخه‌ی کامپیوتر این بازی قرار است قابلیت‌هایی تازه مختص کامپیوتر داشته باشد؛ مثل امکان اجرای بازی با نسبت تصویر فوق کشیده و نرخ فریم بالاتر. با این حال، نکته‌ی مهم‌تر شاید لیست بلند و بالایی از تنظیمات گرافیکی مختلف باشد. نسخه‌ی کامپیوتر Horizon: Zero Dawn امکان تنظیم و شخصی‌سازی گرافیک را تا حد زیادی ممکن می‌کند.

در این میان هم دیروز شاهد بروزرسانی صفحه‌ی رسمی بازی روی دو فروشگاه استیم و اپیک گیمز استور بودیم. سیستم مورد نیاز برای اجرای Horizon: Zero Dawn مشخص شده است.

می‌توانید در ادامه حداقل سیستم مورد نیاز و سیستم پیشنهادی برای اجرای آن با بالاترین کیفیت را ببییند.

حداقل سیستم مورد نیاز:

پردازنده و سیستم عامل ۶۴ بیتی

ویندوز ۱۰ نسخه‌ی ۶۴ بیتی

پردازنده: اینتل Core i5-2500 یا AMD FX 6300

کارت گرافیک: انویدیا GeForce GTX 780 یا AMD Radeon R9 290

حافظه: ۸ گیگابایت رم

هارد دیسک: ۱۰۰ گیگابایت فضا

سیستم پیشنهادی:

پردازنده: اینتل Core i7-4770 یا Ryzen 5 1500X

کارت گرافیک: انویدیا GeForce GTX 1060 یا Radeon RX 580

حافظه: ۱۶ گیگابایت رم

همانطور که می‌بینید، در مقایسه با کیفیت گرافیکی که Horizon: Zero Dawn ارایه می‌دهد، سیستم مورد نیاز آن بسیار پایین‌تر از آنچه تصور می‌کردیم به نظر می‌رسد.

بدون شک می‌توانیم از دیدگاه اجرا، بازی را کمی با نسخه‌ی کامپیوتر Death Stranding هم مقایسه کنیم، چون هر دو از یک موتور پایه یکسان استفاده می‌کنند. البته سیستم مورد نیاز Death Stranding از هورایزن بالاتر بود، که می‌توانیم آن را به گرافیک بهترش نسبت دهیم.

استودیوی کوجیما پروداکشنز برای راه اندازی Death Stranding روی کامپیوتر به بهینه‌ترین شکل ممکن، تغییرات متعددی روی موتور پایه اعمال کرده بودند و نتیجه‌ی آن را هم به خوبی در نسخه‌ی نهایی دیدیم. احتمال اینکه این تغییرات و پیشرفت‌ها به سازندگان اصلی موتور پایه‌ی Decima هم ارایه شده باشند تا در نسخه‌ی کامپیوتر Horizon: Zero Dawn استفاده شوند، به هیچ وجه کم نیست. مطمئنا می‌توانیم انتظار نسخه‌ی کامپیوتر بسیار خوبی را از Horizon: Zero Dawn داشته باشیم.

نسخه‌ی کامپیوتر Horizon: Zero Dawn هشت روز دیگر روی استیم و اپیک گیمز استور عرضه می‌شود.

تریلر و جزییات نسخه‌ی کامپیوتر Horizon: Zero Dawn

