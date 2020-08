این طور که به نظر می‌رسد، بخش بزرگی از برنامه‌های آینده ایکس‌باکس وابسته به موفقیت جدیدترین شماره‌ی مجموعه بازی‌های هیلو هستند. مایکروسافت می‌خواهد بزرگترین جمعیت ممکن را درگیر این بازی کند و در همین راستا، خبر داده که بخش چند نفره‌ی Halo Infinite به صورت رایگان و در قالب یک بازی Free-to-play منتشر خواهد شد.

خبر رایگان بودن بخش چند نفره‌ی هیلو اینفینیت توسط توییتر رسمی هیلو اعلام شده است. در این توییت آمده است: «هیلو برای همه است. تایید می‌کنیم که بخش چند نفره‌ی Halo Infinite به صورت Free-to-Play عرضه خواهد شد و این بخش از سرعت اجرای ۱۲۰ فریم در ثانیه روی ایکس‌باکس سری ایکس پشتیبانی خواهد کرد.»

عرضه‌ی بازی‌های آنلاین و چند نفره به صورت رایگان و فروش آیتم و محتوای مختلف در آن، مدل تجاری امروزی این سبک بازی‌هاست. بیشتر بازی‌های موفق چند نفره‌ی فعلی، از کانتر استرایک گرفته تا فورت‌نایت و ایپکس لجندز، همگی به صورت رایگان در دسترس مخاطب قرار می‌گیرند. حتی کال آو دیوتی هم به عرضه‌ی نسخه‌ای بسیار خوب و رایگان روی آورده است. اینکه هیلو بخواهد بخش چند نفره‌ای جداگانه و رایگان داشته باشد، در رقابت امروز بازی‌های آنلاین چند نفره، منطقی‌ترین حرکت به نظر می‌رسد.

مشاهده کرده‌ایم که مدل تجاری فروش «بتل پس» و چیزهایی شبیه به آن هم توانسته‌اند در بلند مدت، ضمن اینکه محتوای بیشتری به مخاطب ارایه دهند، درآمد بالایی را نصیب سازندگان کنند. می‌توانیم انتظار داشته باشیم که هیلو اینفینیت هم در بخش چند نفره‌ی خود همین رویه‌ی Free-to-play را دنبال کند. رسما گفته شده که با اینکه بازی لوت باکس ندارد، ولی فروش‌های درون برنامه‌ای مختلفی خواهد داشت.

این موضوع را هم در نظر داشته باشید که Halo Infinite نه تنها روی دو نسل مختلف ایکس‌باکس عرضه می‌شود، بلکه نسخه‌ای هم برای کامپیوتر (روی استیم) خواهد داشت.

در حال حاضر، ایکس‌باکس تنها پلتفرمی است که حتی انجام بازی‌های آنلاین رایگان روی آن نیاز به اشتراک ایکس‌باکس لایو گلد دارد. منابعی غیر رسمی ولی مطمئن گفته‌اند که اشتراک ایکس‌باکس لایو گلد به‌زودی حذف و امکان بازی کردن آنلاین روی ایکس‌باکس کاملا رایگان خواهد شد.

عرضه‌ی Halo Infinite برای پاییز امسال در نظر گرفته شده است. بازی همزمان با ورود کنسول‌های نسل بعد ایکس‌باکس، برای خرید موجود خواهد بود.

